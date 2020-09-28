«Хандра»: Будни среднестатистического москвича

Комедия «Хандра» выйдет в российский прокат 1 октября 2020 года. Режиссёр: Алексей Камынин. В ролях: Данила Якушев, Михаил Тройник, Кирилл Ковбаc, Юлия Ауг, Анна Чиповская, Тимофей Трибунцев, Иван Янковский, Александр Гордон и другие.

Молодой Андрей Тарковский (Иван Янковский) чувствует себя чужим на богемной вечеринке. Не сумев заинтриговать симпатичную собеседницу путаным пересказом своего будущего фильма «Солярис», режиссер прибегает к альтернативным способам привлечь её внимание. До добра его потуги не доводят.

Это всего лишь сон, приснившийся одному из обитателей коммуналки — молодому режиссеру Леше, однако быт обитателей квартиры оказывается не менее абсурдным. Парень мечтает снять артхаусный фильм, но вынужден выбирать между перспективами сделать патриотический блокбастер или рекламу кондиционеров. Его сосед Деня огорошен приездом назойливой красноярской подруги, утверждающей что она беременна от него. Но тяжелее всего приходится диджею Виталику, который теряет всю месячную плату за квартиру и вынужден найти в течение суток 100 000 рублей.

Режиссер Алексей Камынин признается, что, работая над «Хандрой», он лавировал между авторским и зрительским кино. Для привлечения масс, по его мнению, припасен захватывающий сюжет, ну а художественные приемы позаимствованы из арсенала артхауса. Полной гармонии достичь не удалось.

Поскольку фильм автобиографический, то в метаниях четвёрки раздолбаев многие узнают свои проблемы. Однако ни о какой-то цельности замысла говорить не приходится. Даже современные киноальманахи производят порою более монолитное впечатление, чем «Хандра». Не хватает фильму и динамики. Понятно, что будни среднестатистического современного москвича не могут состоять из одних сплошных квестов. Но когда речь идет сразу о четырех относительно автономных персонажах, для них можно было придумать гораздо больше хуковых моментов.

Интереснее всего «Хандру» будет смотреть кинематографически подкованному зрителю. Фильм представляет собой настоящую россыпь цитат мировой киноклассики — от минимум трех шедевров того же Тарковского, до балабановского «Брата-2», за параллели с которым отвечает Валерий Гаркалин в образе запуганного воротилы, чья линия вовсе не случайно озвучена «Последним письмом» «Наутилуса Помпилиуса». Есть в «Хандре» и более тщательно завуалированные аллюзии — например, Анна Чиповская, играющая предусмотрительную влюбленную даму явно работает с оглядкой на Татьяну Догилеву в «Блондинке за углом».

Можно было бы сказать громкие слова, что «Хандра» посвящена судьбе дезориентированной в современной России молодежи — и это даже было бы недалеко от истины. Но есть ощущение, что самого Алексея Камынина больше заботят внутрицеховые дилеммы — например, как помочь неординарному актеру Тимофею Трибунцеву не выйти в тираж и не стать заложником одного амплуа. Во всяком случае, эта рефлексия обставлена в фильме так, что действительно западает в душу зрителя надолго.

Денис СТУПНИКОВ.