Жанр задорного идиотизма изобрел я, но надо отдать справедливость К. А. Собчак: она смотрится в нем куда органичнее.

Если ей нужен рейтинг, она готова быть Геростратом и Ксантиппой в одном лице, причем на челе ейном в этот момент высокого борения за цифры светится «я всегда счастлива, но никогда не бываю удовлетворена!».

Но идиоты везде одного племени, и когда девушка с таким гуттаперчевым реноме, как у КАС, едет к очевидно ополоумевшим людям, странно было бы ожидать звонкого застолья и сусальных печек-лавочек; у тех ущербленное самолюбие и беда с доверием, у этой — столько же знаний об эмпатии, сколько об анатомии пингвинов; это не диспозиция «коса на камень»; это лютая ненависть в чистом виде.

Собчак тоже умеет притворяться инфернальной, но против околорелигиозных фанатиков она — кутаисское «Торпедо» против «Барселоны».

Тут другое занятное: не самый факт, что КАС дали по сопатке, а то, как она даже этот инцидент обставляет так, что небу делается жарко; все с упоением обсуждают ее разбитое личико, она с тройным упоением наблюдает этот базар.

К сожалению для КАС, мир лишен безупречной простоты классического силлогизма: платок не делает тебя набожной, легла в гроб — там и оставайся, рассуждай оттуда, из гроба, о постмодернизме.

Я когда-то сам был блаженненьким (да и бываю спорадическим), и я знаю это ощущение: ты словно привстаешь на цыпочки и как будто превосходишь собственный рост.

Махну рукой на приличия и, наученный горьким эмпирическим опытом, поделюсь опасением: такие истории с профитом в виде лайков и, следственно, дензнаков ВСЕГДА плохо кончаются.

Таких, как КАС, ЧП — тем более какой-то там Отарик — не вразумляют.

Как только намечается содом, к ней будто подключают электричество; что для меня срам, для нее, по Наташе Ростовой, «что-то другое, высшее».

Она еще не раз «упадет неудачно» и, конечно, заработает на этом, по пути ставя двойки миру и нам. С улыбкой.