Антигимн офисному планктону

ПРОЛОГ

Всякий день мы начинаем в надежде переломить судьбу или найти горшок с золотом в конце радуги.

В эти лютые времена лучше держаться вместе; айда в поход за радугой, и пусть нас считают простофилями; мы им про радугу потом расскажем.

СЕРИАЛЫ

“ОЗАРК”. 2-ОЙ СЕЗОН

Одно из главных открытий.

Уже вышел третий сезон, но дайте пока привести в порядок голову и думы, что кишат в ней, в порядок.

До экстаза сериал не доведет, но о важном — уверяю — задуматься заставит.

Каждый из персонажей дерется смертным боем со своими демонами, и каждый способен произнести нечто подобное: “Лучше быть тем, кто держит пистолет, чем убегать от стрелка”.

У криминальной саги про семейство, безуспешно пытающееся сбежать от мафии, кривой позвоночник, но такие актеры, что проникают в самое сердце.

Запутавшиеся взрослые, развинченные юнцы — кажется, вот-вот из каждого выскочит пружинка, и никакой секонал не поможет.

Блестяще до жути.

“УБИЙСТВА ПО АЛФАВИТУ”

На МАЛКОВИЧА во всякой роли интересно смотреть: рожа такая. Будто иллюстрирует гребенщиковское “выжившие есть — спасенных нет”.

Причем не сказать, что с этим актером “тепло на свете”.

Но даже для меня, видавшего виды и ценящего Малковича за специфичность и специальность, он в роли ПУАРО — это измывательство.

Претензия на содержательность и античную трагедию.

Благодарение небесам, только три серии.

“ПОСЛЕДНИЙ МАГНАТ”

ФИЦДЖЕРАЛЬД — это чистое вещество искусства, как его, большущего писателя, перевести на язык малого кино?!

Положительно удостоверяю: этим ребятам удалось.

Я блаженствовал.

История про Голливуд как эпос про характеры.

Высочайший уровень.

“ТРИМЕЙ”, НВО

Если я знаю, что ДЭВИД САЙМОН имеет отношение к сериалу, я непременно его посмотрю: самоЕ имя озвученное суть признак и знак высочайшего качества.

Для Саймона не бывает мелких страстей, если это страсти человеческие; каждый его персонаж уживается с ангелом и чертом.

Это подробнейший мастер, любящий проникать в самые труднопроницаемые тайны.

Нью-Орлеан после печально знаменитого урагана; люди, пытающиеся всяк на свой салтык выжить и при этом сохранить лицо…

Эпический сериал, сложенный из “мелких жестиков повседневности”.

“ПОЗА”

Полный грусти сериал о трансгендерах, о которых в наши избыточно политкорректные времена, которые хочется послать НА, говорить плохо нельзя, но в моих глазах они как были людьми, неприятными во всех отношениях, так таковыми и остались.

Кому интересна эта Вселенная, снят этот сериал абсурд смачно.

ФИЛЬМЫ

ФИЛЬМ НАВСЕГДА. “ИМПЕРИЯ СОЛНЦА”

Дуэт СТИВЕН СПИЛБЕРГ — ТОМ СТОППАРД. Дебют КРИСТИАНА БЭЙЛА.

Любой человек с мозгами и сердцем уже давно уяснил, что кино Спилберга есть чудо, к которому неприложимы обычные рациональные мерки.

Спилберг снимает добродетельное кино, но такое кино хотят снимать все, а эталонно снимает он один.

Фильм — как роман воспитания, воспитания чувств, инициации, которую проходит малец, делающийся мужем на наших глазах.

“ДЖУДИ”

Упреждаю: просмотр может обернуться дистимией.

Блестяще сказано про Джуди Гарланд кем-то из наших: Гарленд — это наша Гурченко, но за одним минусом: она, конечно, Гурченко, если из Гурченко вычесть прямую спину Марлен Дитрих.

Чем именно она доводила до экстаза публику, из фильма решительно непонятно, зато решительно понятно, чем она выводила из себя публику, не умея справиться с кишащими в ее светлой (светлой ли?) головке демонами.

Ее песни проникают в самое сердце?

Ни одна не проникла, так у меня и сердце не американское; может, в этом проблема?

Ни одно мгновение в фильме Гарланд на Астарту не тянет, на развинченного перестарка — да.

Но в любом случае и РЕНЕ ЗЕЛЛВЕГЕР впечатляет, и Гарленд жалко, как жалко любого, кого перемололи жернова успеха.

“БРАЧНАЯ ИСТОРИЯ”

Не брачная история, а мрачная история.

Измлада не люблю историй про семейные дрязги, страсти-мордасти и коллизии, потому что меня лично небесные силы и родители мИловали.

НОА БАУМБАХ — перехваленный режиссер, и за что ЛОРА ДЕРН получила “ОСКАР”, решительно непонятно.

Столько трескотни, а Йоханссон и Драйвер играют на уровне самодеятельности Кутаисского Дома Офицеров.

“МОСТ ЧЕРЕЗ РЕКУ КВАЙ”

Главный монолог персонажа, которому приказано взорвать мост: “Меня тошнит от вашего героизма. Война для вас игра; вы только и думаете, как воевать и умереть по правилам, тогда как единственная правильная вещь — это жить по-человечески”.

Британские военнопленные строят мост в дебрях джунглей под водительством японцев, которыми верховодит самодур.

Это кино насквозь старомодное, тех благословенных времен, когда у режиссеров еще не было непомерно раздутых репутаций.

В те баснословные времена беспорочное и барочное кино снимали для неизлечимых романтиков.

“КРОЛИК ДЖОДЖО”

Пронзительная антифашистская кинопоэма, которой совсем чуть-чуть не хватает до кино нечеловеческих достоинств.

Памятник среднему пальцу, показанному уроду по фамилии Гитлер.

Более-менее обстоятельная томография на тему, как люди, мечтающие стать эталоном добродетели, в те баснословные времена положили, что они лучше других людей, а что из этого вышло, — едва ли есть кто-то, кто не знает, чем все завершилось.

Смех сквозь рыдания.

АЛЬБОМЫ

“МUSIC ТО ВЕ МURDЕRЕD ВY SLIМ SНАDY”

Вот парень, не боящийся даже Голгофы, даже эшафота; будто переевший соленого шпика и начитавшийся “Моби Дика”, дикий, молящийся с помощью обсценной лексики; Митяев в загробной реинкарнации.

Он не кусает губы по поводу того, что его не устраивает, у него другие сношения со временем: он сразу бьет в морду.

Он, конечно, мастерски изображает парня, который знает ответы.

Альбом похож на ведомостичка, но, силы небесные, какая же это знатная, изрядная ведомостичка!

Хотя леший знает, на кой бледнолицый жох сравнивает себя с бен Ладеном, неладен будь любой, кто не считает этого ублюдка ублюдком.

Но как он “шмырь, шмыг, шасть!”, как в старые добрейшие времена.

Все-таки его энергия отрицания — энергия отрицания неплохого нутром жулика.

НОZIЕR.”WАSТЕLАND, ВАВY!”

Ирландский певун с явным приматом чувств над разумом; очень крепкий альбом, важнецкий голос, сочные аранжировки.

Парень точно станет любимцем кисейных барышень, мегер, гетер и салопниц.

“SТЕRЕОРНОNIСS”, “КIND”

Исключительно мелодичные песенки; да чего там, просто исключительные песни, слушая которые, исключаешь из поля зрения душную никчемную повседневность.

Красивые песни, сочащиеся любовью к миру, даже если ты с миром этим по временам в разладе.

АЛАН ПАРСОНС, “ТНЕ SЕСRЕТ”

“Нет времени лучше настоящего” — поет Парсонс, а между тем это первый за четырнадцать лет альбом.

Без намека на додекафонию и очень эффективно — проверено — исцеляет от дистимии.

Хотя начинается отталкивающе претенциозно.

У Парсонса баснословное чувство мелодии, как у меня, например, баснословное чувство языка.

Дистимия, изыди!

ГАРРИ СТАЙЛЗ, “FINЕ LINЕ”

Уже второй сольный альбом смазливого лидера почившей группы “ОNЕ DIRЕСТIОN”, а я не могу определенно умозаключить, он неизлечимый романтик или притворяется.

Конечно, так откровенно отказаться от песен для девочек — это путь отважных, и Стайлз, вне всякого сомнения, сверходаренный малый, и в альбоме есть, натурально, эффектные моменты, но среди прочего должен же быть хоть один пуленепробиваемый хит.

Но его нет.

Ждали взрыва, а получили какого-то “кролика Джоджо”, да еще и манерничающего самым беспардонным и скверным образом.

ДЖОН НЬЮМАН, “ТRIВUТЕ”

Эталонный, феноменальный, исключительный дебют.

Такая просодия, такая техническая оснащенность — стОит ли объяснять, что я ждал высокотурбулентного продолжения.

Увы, парень тяжко захворал, очень тяжко, но говорят, выкарабкался.

Самое время — в самоизоляции — послушать роскошного парубка.

“ТНЕ DIVINЕ СОМЕDY”.”ОFFIСЕ РОLIТIСS”

Дождались антигимнов офисному планктону.

Мысль, что офис превращает людей в роботов, так же не нова, как мысль о том, что стихи Ахматовой чудесны, но мысль эта североирландской группой преподнесена мелодично; альбом сработан тщательно, без намека на “авось, небось да как-нибудь”, а профессионализм он и в Кутаиси профессионализм.

ЭПИЛОГ

Фундаментальное, неотменимое счастье — как его добиться в душной никчемной повседневности, заполненной мелкими страстями?

Мои обзоры не всесильны, но одному они учат: негоже быть прокрастинатором, когда речь о счастье.

Быть живым — это и значит быть счастливым.