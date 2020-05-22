Лана Дель Рей ответила на обвинения в гламуре

Лана Дель Рей объявила дату выхода своего нового альбома. Пока безымянная пластинка увидит свет 5 сентября 2020 года и станет продолжением прошлогоднего релиза «Norman Fucking Rockwell». В своем инстаграме 21 мая Лана опубликовала больше письмо, в котором ответила на обвинения в «гламуризации оскорбительного отношения мужчин к женщинам» в своем творчестве.

— Doja Cat, Ариана, Камила, Карди Би, Кехлани, Ники Минаж, Бейонсе в своих песнях говорят о том, как быть сексуальной, носить одежду, трахаться, обманывать и так далее, — написала Дель Рей. — Могу ли я вернуться к пению о том, как чувствовать себя красивой и любимой, даже если отношения не идеальны, и не быть при этом распятой на кресте и обвиненной в том, что я воспеваю насилие? Я пою о том, что существует в реальности, и сыта по горло этими обвинениями. Женщинам наконец-то стало разрешено говорить, о чем угодно, а я лет десять провожу лирическое исследование собственных иногда пассивных отношений с мужчинами, и очень удивлена, что некоторые считают, будто мои песни отбрасывают женщин на сто лет назад.

Лана призналась, что у нее сложное отношение к феминизму:

— Хочу честно сказать: я не феминистка, — но в феминизме должно быть место и для женщин, которые ведут себя и выглядят, как я. Для женщин, которые говорят «нет», а мужчины слышат «да». Для женщин, которые деликатны и голос которых так тих, что его отнимают более сильные женщины или мужчины-женоненавистники. Я всегда была честной и оптимистичной в самых сложных отношениях, какие у меня были. И, вот новость, такое происходит со множеством женщин! За долгие десять лет я накопила в том числе не самый радостный опыт. Но, мне кажется, он показал путь мне и многим другим: перестать делать счастливое лицо и просто говорить об этом и многом другом, черт возьми, в своей музыке.

Дель Рей написала, что планирует делиться своими чувствами и в новой музыке, и в обещанных книгах стихов, которые она также планирует выпустить в ближайшее время.

Фото: инстаграм Ланы Дель Рей