{ 17 мая 2020 }

«Мумий Тролль» борется с ковидом

Рубрики: [Новости]  
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Группа Мумий Тролль Страху нет Обложка

Группа «Мумий Тролль» выпустила благотворительный альбом «Страху нет» с подзаголовком «Специальный сборник для повышения иммунитета». «Этим сборником группа хочет пожелать всем людям здоровья, в особенности — тем, кто находится сейчас на передовой в борьбе с вирусом», — говорится на страничке «МТ» на сервисе Яндекс. Музыка.

В трек-лист вошли двадцать известных песен «Мумий Тролля», но все они обозначены новыми названиями — цитатами из текстов композиций: «Когда так близко доля риска», «Закинуть надо бы контрабандой пару контейнеров сердец тепла», «Пpистегнись, навеpно, кpепче», «Мне опять всё пpидется пpинимать на себя» и так далее

Фото: обложка сборника

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