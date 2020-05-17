«Мумий Тролль» борется с ковидом

Релиз нового альбома группы «Мумий Тролль» «SOS Матросу» состоялся на портале «Яндекс.Музыка». Релиз на физических носителях состоится 25 августа. Напомним, что альбом «SOS Матросу» был записан во время кругосветного путешествия команды на паруснике «Седов». За четырнадцать месяцев корабль [Читать...]

Группа «Мумий Тролль» и ее лидер Илья Лагутенко решили учредить собственную музыкальную премию за лучший музыкальный альбом года «Награда Ikra. TV». «Награда Ikra. TV» не разыгрывается на конкурсной основе, а является результатом прослушиваний и выражением симпатий коллектива «Мумий [Читать...]

Группа «Мумий Тролль» выпустит альбом будущим летом. Песни с него будут исполняться на предстоящих концертах «Мумий Тролля», в которых поучаствуют музыканты базового состава самого первого тура группы, проходившего в 1997 году. Одновременно лидер команды Илья Лагутенко занят написанием [Читать...]

Российская рок-группа «Мумий Тролль» выпустила третью песню из своего готовящегося альбома «SOS матросу», который с 8 июля доступен на сервисе YouTube. Как рассказал лидер группы Илья Лагутенко, песня посвящена «не только завсегдатаям офицерской кают-компании, но и тем молодым [Читать...]

Группа «Мумий Тролль, решила перед началом нового этапа кругосветного плаванья на борту парусника «Седов», побывать в родном Владивостоке, где у музыкантов запланирован уникальный концерт и съемки видеоклипа. Концерт состоится 1 февраля. В нем примет участие детский хор «Звонкие [Читать...]