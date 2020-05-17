«Мумий Тролль» борется с ковидом

Группа «Мумий Тролль» выпустила благотворительный альбом «Страху нет» с подзаголовком «Специальный сборник для повышения иммунитета». «Этим сборником группа хочет пожелать всем людям здоровья, в особенности — тем, кто находится сейчас на передовой в борьбе с вирусом», — говорится на страничке «МТ» на сервисе Яндекс. Музыка.
В трек-лист вошли двадцать известных песен «Мумий Тролля», но все они обозначены новыми названиями — цитатами из текстов композиций: «Когда так близко доля риска», «Закинуть надо бы контрабандой пару контейнеров сердец тепла», «Пpистегнись, навеpно, кpепче», «Мне опять всё пpидется пpинимать на себя» и так далее
Фото: обложка сборника