Московских учителей готовят к «дистанционке» после каникул

На этой неделе школьникам вместо неожиданных каникул предложили поучаствовать в тестовых онлайн-уроках. Об этом сообщили родители московской школы № 1534 телеграм-каналу «Подъём».

«В выходные неожиданно прислали список непонятных занятий на последнюю неделю каникул. Сегодня тестировали дистант, вроде как вторая каникулярная неделя, но школьников подняли утром, чтобы начали учиться. Закончилось все плачевно: электронный дневник не загрузился, доступ к занятиям „был недоступен“», — рассказала один из родителей. По словам собеседницы издания, родителям сообщили о массовых сбоях в ЭЖД (электронный журнал и дневник).

Накануне от руководства школы родителям якобы пришло письмо о проведении пробных онлайн-занятий. «В период с 12 по 16 октября у нас есть возможность поучаствовать в тестовых мероприятиях по использованию конференцсвязи на платформе MS TEAMS. На второй неделе каникул мы можем предложить нашим ученикам на добровольной основе посетить дополнительные групповые консультации по предметам», — говорилось в сообщении.

Сопредседатель профсоюза «Учитель» Всеволод Луховицкий подтвердил РИА Новости , что московским учителям поручили изучить программу для ведения дистанционных занятий Microsoft Teams, но о переходе на «дистанционку» сразу после каникул речь пока не идет.

“Каждую неделю проходят планерки департамента образования с директорами школ. На последней планерке собрали всех директоров школ. Им говорили о такой новации, как Microsoft Teams. Это платформа, на которой теперь только и разрешается учителям вести занятия на удаленке. Это вещь, на мой взгляд, важная и опасная. Она как минимум нарушает свободу педагогической работы, педагогического творчества… и теперь мне придется на каникулах потратить много сил и времени, чтобы с этим разобраться”, – сказал Луховицкий.