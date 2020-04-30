Сегодня самый подходящий день пересмотреть великий фильм Фрэнсиса Форда Коппола «Апокалипсис сегодня». 45 лет назад коммунисты подняли флаг над Дворцом Независимости в Сайгоне (ныне Хошимин). 30 апреля Вьетнам отмечает День победы во Вьетнамской войне.

Для американцев нерадостный юбилей совпал с новыми данными о погибших от коронавируса — 60 966. Таким образом, потери Соединенных Штатов от пандемии превзошли потери страны во Вьетнамской войне, в которой погибло 58 220 человек.

Очевидно, что психологические и политические последствия обоих событий для Америки будут сопоставимыми.

Никсон в итоге потерял свой пост под угрозой импичмента.

Трамп ежедневно демонстрирует уверенность и не жалеет патриотической риторики.

Но новости про то, что Федеральное агентство по чрезвычайным ситуациям (FEMA) заказало еще 100 тысяч мешков для трупов к 4 мая, а в Нью-Йорке нашли рефрижераторы с разлагающимися телами, пока не вызывает общественного оптимизма и ощущения близкой победы.

Психологический же эффект от того, что в мирное время самая могущественная демократия мира не смогла спасти жизни десятков тысяч своих граждан, будет ощущаться десятилетия.

И сюжета для ремейка «Рембо. Первая кровь» по мотивам эпидемии пока не просматривается.