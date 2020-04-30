Случай в Гаграх





На заре моих туманных дней,

Не страдавших грыжей и подагрой,

Проиграл я семьдесят рублей

В пассажирском поезде под Гагрой.





Раскрутив и грохнув, как лоха,

Мой попутчик с видом дровосека

Познакомил Саню Вулыха

С чудом света под названием «сека»





Под ленивый шухер двух ментов

Он исчез с похищенным уловом,

Не сказав «прощай» — и был таков.

Он исчез, а я остался… Словом,





Я приехал в солнечный курорт

В одеяньи Робинзона Крузо,

И дружков испуганный эскорт

Для меня был тягостной обузой…





Я бродил по Гаграм, видел сны,

Где в червонцы превращались чайки,

И с печалью пил портвейн «Апсны»

Из казны сочувственной хозяйки.





И под сенью слив или олив

(Я не помню: что-то в этом роде)

Думал я, что мир несправедлив,

Думал — нет гармонии в природе.





Горизонта зонт из хрусталя

Прятал смех девчонок на скамейке…

А в моем кармане — ни рубля,

За моей душою — ни копейки…





Расстилало небо на троих

Скатерть жизни под весёлый ужин,

Только рук архангелов своих

В этом небе я не обнаружил.





Но курортный город пил и пел,

Уплывая из варягов в греки

Мне назло, чтоб я не утерпел

И побрел на звуки дискотеки.





В танцплощадку прятался закат,

И на бронзе южного загара

Загоралась восемь раз подряд,

Как прибой, забойная «Шизгара».





И забыв под кайфом что почем,

Я почуял вдруг, как руки крепки,

И задел отчаянным плечом

Коротышку-горца в макси-кепке.





Он застыл, как в небе провода,

И пропел, как будто песнь протеста:

“Ныкогда, ти слишишь, ныкогда

Нэ хади на танц у это место!”





Прошипев, он скрылся, как змея,

Отгоревшей над плитою спичкой…

В этот вечер повстречался я

С симпатичной девушкой-москвичкой…





Мы гуляли в цокоте цикад,

Под который я поведал Гале,

Как меня «обул» в дороге над

Гоги, или как там его звали…





Мы расстались, чуть примяв траву,

У стоявшей в темноте палатки,

И забили стрелки рандеву

Через день, на той же танцплощадке.





В ту же ночь в каком-то странном сне

Под шуршанье листьев на калине:

«Жизнь моя, иль ты приснилась мне», —

Говорил я девушке Галине.





И она шептала, как вода,

Коей умывается невеста:

“Никогда, ты слышишь, никогда

Не ходи на танцы в это место!”





Целый день бродил по пляжу я,

Размышляя о своей планиде,

Как шашлык, задумчиво жуя

Странный сон, который я увидел.





К вечеру приняв стакан «Апсны»,

Я порвал свои сомнения в клочья:

“К черту все видения и сны,

Что приснились сдуру прошлой ночью!..”





Я не помню, что там лабух пел

В миг, когда я ей махнул рукою…

Кажется, о том, как клён шумел

Над речной водой и все такое…





Был прибой дыханием тяжел,

Над волнами молнии сверкали…

— Слушай, хорошо, что ты пришел, —

Мне в ответ обрадовалась Галя.





С неба свет струился, словно снег,

Под который музыка врывалась…

— Тут ко мне пристал один абрек,

Слава Богу, еле оторвалась…





Я не знала, где тебя искать…

Он сказал: давно, мол, ждал такую,

Чтобы пригласить потанцевать…

Я его отшила: не танцую!..





Мы кружились с нею в «медляке».

Что для счастья надо? — Только малость:

Чтоб к твоей безденежной руке

Девушка без денег прижималась.





В этот миг не нужен миллион

Долларов, рублей или эскудо…

— Саша, осторожней, это он!

Поскорей давай уйдем отсюда!





Холодок прошёлся по спине,

И, хотя объятия были крепки,

Я почуял, как идёт ко мне

Коротышка-горец в макси-кепке,





Как в ночи горит его оскал,

Как нахально цель он обозначил,

Как в руке его сверкнул кинжал,

Тот, что для меня был предназначен.





И когда над морем часть души

От меня уже взлетала вроде,

Я подумал: — Если буду жив —

Значит есть гармония в природе!





Облаками наполнялась высь,

Провисая на скалистых склонах…

И тогда откуда ни возьмись —

Появились ангелы в погонах!





Я запомнил тот прощальный взгляд,

В миг, когда на месте, как в романе,

Был застигнут и с поличным взят

Непонятно кто с ножом в кармане…





С той поры я заучил урок,

И когда безденежье вкушаю,

Знайте, что я в «секу» не игрок,

И судьбы своей не искушаю.





Ну а если доведётся там

Проиграть в любовь свое сердечко, —

Никогда архангелам-ментам

Не скажу обидного словечка.

1992 г.