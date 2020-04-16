Система пропусков и теория заговора

Ну как тут не поверить в теорию заговора, если всё говорит о явном злом умысле?

Возьмём запрет на передвижение в частных автомобилях — это в каких целях, позвольте спросить? Чтобы заставить людей передвигаться в общественном транспорте? Но ведь в личном автомобиле вируса нет, а в общественном транспорте — сколько угодно!

И какой смысл увеличивать количество контактов, заставляя полицейских останавливать и проверять каждую машину, если вирус способен распространяться минимум на два метра, а на каждом проверяющем теоретически может прекрасно себя чувствовать неимоверное количество заразы.

И зачем в самом метро надо было вводить систему пропусков, создавать давку, тем самым делая всё возможное для заражения максимального числа людей?

В тех же храмах, где можно контролировать практически всё, начиная от расстояния между прихожанами и использования разовой посуды, собираться нельзя, а толпиться в метро — можно?

Кто-нибудь может всё это внятно объяснить?