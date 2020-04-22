Поколение 40-50-летних в основном по привычке иронизирует над Лениным. Так повелось в их далекой позднесоветской юности. Вера в коммунизм и его идеалы на излете советской власти стала уделом городских сумасшедших.

Те же, кому сегодня меньше тридцати, к Ленину относятся совершенно по-другому.

Им намного проще относится к вождю мирового пролетариата отстраненно, со спокойным интересом, просто как к исторической фигуре.

Но какой фигуре!

Имя и образ Ленина неотделимо от советского проекта и его исторической судьбы. Ленин — его создатель в буквальном и метафизическом смысле.

СССР родился в ленинских мечтах, текстах. В каком-то смысле, ленинское слово, логос воплотило красный проект. Религиозное поклонение Ильичу в этом смысле было совершенно логичным.

И СССР в массовом сознании поколения 20-30-летних все больше утрачивает реальные черты и приобретает образ «золотого века», «сказочного града Китежа» и «России, которую мы потеряли».

Тотальный провал постсовестких национальных проектов на территории бывшего СССР не оставляет ни малейших сомнений в том, что Советский Союз останется в сознании десятков миллионов человек — Великой мечтой.

И если за фигурой Сталина всегда (или пока) стоит условный 1937 год с его репрессиями, то Ленин предстает в образе идеального исторического героя, равного титанам древности, создателям великих империй и цивилизаций.

Ленин сделал Россию субъектом мировой истории. В отведенные ему короткие 70 лет, советский проект смог повернуть течение времени на всей планете, изменить судьбы десятков народов и миллиардов людей.

Ленин и партия большевиков — в 1918 году извлекли Российскую империю из исторического небытия, в котором она должна была безвозвратно исчезнуть, раздавленная войной, смутой и народным безумием.

Но то, что большевики смогли построить из этих обгоревших ошметков, и сегодня, спустя 100 лет поражает своим поистине космическим масштабом.

Из мертвых городов, из Дикого поля, по которому бродили вооруженные шайки в поисках пропитания, Ленин и большевики за 30 лет построили величайшее в человеческой истории государство, которому было под силу абсолютно все.

И человек в космосе, и атомные ледоколы, и сотни новых городов. И что самое поразительное, все это было воплощением совершенно невозможной идеи построить общество всеобщего счастья.

Западные политики зря обвиняют Россию в попытках воссоздать Советский Союз. Это невозможно.

Современной России не удается не то что собрать, а даже удержать постсоветское пространство по очень простой причине. Нам нечего предложить этому пространству.

Для того, чтобы это случилось и возникла такая центростремительная сила, которая снова собрала бы вместе эти десятки миллионов одичавших в одиночестве людей, нужна общая большая мечта. И этой мечтой не может быть ни ВВП, ни количество торговых площадей, ни дешевая нефть.

Эту мечту сформулировал родившийся 150 лет назад на берегах Волги русский человек — Владимир Ильич Ульянов, ставший для человечества Лениным.

Эта мечта обладала колоссальной мощью, будто управляемая термоядерная реакция. Только такая сила могла остановить обычный ход человеческой истории и сдвинуть целую планету на новую орбиту.

Судить сегодня Ленина нашими современными мерками глупо и стыдно. Пигмеи не могут рассуждать о логике гигантов.

150-летий юбилей Владимира Ильича Ленина в России будет отмечаться очень скромно. И совсем не потому что у нас коронавирус.

Просто в ленинский юбилей невозможно не сделать массу очень неприятных для нас сравнений.

Что он смог, а мы не смогли. Что он построил, а мы — сломали. Что он — победил, а мы — мало того, что проиграли, так еще и сдались на милость врагу.

Владимир Ильич, мы все просрали. Прости нас.