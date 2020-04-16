{ 16 апреля 2020 }

Закрытие храмов и вирус

Рубрики: [Фейсбук]  
Метки:

Может быть, я морально устарел или плохо осведомлен, но мне всегда казалось, что нет христианства без любви к ближнему.

И я не понимаю, как можно верить, молиться, служить, — и в то же время не иметь вовсе никакого сочувствия ко всем этим старухам, теткам, многодетным матерям, к этим больным и немолодым людям, которых так много в церкви, и которым после самых посещаемых, самых главных служб года пришлось бы страдать в реанимации и оставлять сиротами своих родных.

И мне грустно видеть, что наше христианское сообщество — в некоторой своей части — готово легко пренебречь ими во имя ложно понимаемого религиозного подвига или верности церкви, если угодно.

Но дело в том, что и подвиг, и верность — это вопрос личного выбора.

А вирус не знает выбора, он не отличает подвижника от случайного захожанина, он не отличает того, кому нечего и некого терять — от того, кому нельзя бросать свою семью, он не дает нам возможности самим решать, кому себя, милого-теплого, жалко, а для кого главное — Бог.

Он, вирус, косит кого попало, легко проходя сквозь одного и убивая другого.

И потому закрытие храмов для народа, пусть даже и в эти великие пасхальные дни, — это простой и необходимый путь христианского сострадания и любви.

И не нужно кивать на чиновничьи постановления, на тиранию санитарного врача.

Все намного проще: не человек для субботы, а суббота для человека, и, значит, Воскресение Христово не должно стать причиной слез, горя, разорванных семей и бульдозером вырытых могил, а должно, как и всегда, быть источником радости и надежды.

И если для этого нужно, чтобы старухи и тетки, матери и отцы, инвалиды и хроники вышли на крестный ход, придерживая ладонью огни свечей от ночного апрельского ветра — незримо, мысленно, то пусть он и будет таким, крестный ход.

Дмитрий Ольшанский


Похожие посты:


  1. Крис Браун вызвал возмущение своим твитом про вирус Эбола

    2. Крис Браун вызвал возмущение своим твитом про вирус Эбола

    Звезда R’n’B Крис Браун вызвал возмущение сотрудников благотворительных организаций своим твитом про вирус Эбола. Музыкант написал, что считает вирус средством контроля над перенаселенностью планеты, и это вызвало критику со стороны людей, пытающихся предотвратить эпидемию. Представитель британского благотворительного фонда [Читать...]


  2. Вирус усталых гениев

    3. Вирус усталых гениев

    НЕИЗВЕСТНАЯ БОЛЕЗНЬ ВЕКА ПОДСТЕРЕГАЕТ МОЛОДЫХ И ТАЛАНТЛИВЫХ ЧТО С ТОБОЙ ПРОИСХОДИТ Отношения заело как изношенную пластинку. Ни вперед, ни назад. Но так не могло продолжаться долго. Она инстинктивно чувствовала, что шаг вперед не принесет радости. У него – [Читать...]


  3. Суицидальный вирус

    4. Суицидальный вирус

    Вчера в кинотеатре «Октябрь» состоялся премьерный показ дебютного фильма Александра Якимчука «Ключ саламандры». Одну из главных ролей сыграл старооскольский спортсмен, четырехкратный чемпион мира по смешанным единоборствам в тяжелом весе и пятикратный чемпион России по боевому самбо, участник боев [Читать...]


  4. Смертельный вирус и загадки старой усадьбы

    5. Смертельный вирус и загадки старой усадьбы

    Премьера нового сезона сериала «Закрытая школа. Выпускной» состоится 3 сентября на канале СТС. Режиссерами-постановщиками картины стали Константин Максимов, Марк Горобец и Константин Статский, в ролях задействованы Татьяна Васильева, Антон Хабаров, Павел Прилучный, Алексей Коряков, Татьяна Космачева, Агата Муцениеце, [Читать...]

$LF

Оставьте комментарий



««« »»»