Стас Михайлов перенёс пневмонию

Стас Михайлов выписался из больницы, где провёл около двух недель с двусторонней пневмонии. Как рассказал певец изданию «Стархит», в конце марта 2020 года он почувствовал симптомы бронхита. Пару дней Стас пытался лечиться на дому, пил лекарства, которыми спасался раньше при похожем течении болезни. Однако температура продолжала оставаться повышенной.

— Благодарен моему другу, Марку Аркадьевичу Курцеру, позвонил ему — и он потребовал, чтобы я срочно приехал на КТ легких. Меня обследовали и обнаружили двустороннее воспаление легких, положили в Лапино — некоторое время я провел в больнице. Лечили и антибиотиками, и противовирусными препаратами. Терапию начинают сразу, пока еще ждут результаты тестов на коронавирус. Важно время — не тяните по 10 дней.

Тесты на коронавирус в итоге показали отрицательный результат.

— Я уже здоров и чувствую себя хорошо, — поделился Стас со «Стархитом». — Из симптомов, которые также ощутил тогда: не чувствовал запахов и вкусов, ломило спину, была повышенная чувствительность в теле. Но, что удивительно, кашля не было вообще. Пневмония может передаваться воздушно-капельным путем, и, скорее всего, я заразился именно так. Те, кто считает, что пандемия — ерунда, хочу сказать, как человек, который сам с ней столкнулся, это не так. Позаботьтесь о людях, которые рядом с вами. Каждый может быть переносчиком. Хочу предупредить людей: при малейших симптомах, особенно мужская часть нашей страны, постарайтесь сделать КТ легких. Именно болезнь легких страшна тем, что развивается в данной ситуации быстро. Приходит непонятно откуда. Почему-то одни болеют, другие нет. Сразу вызывайте скорую.