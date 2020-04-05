Эмпатия к согражданам

Что меня еще поражает в происходящем, так это полное отсутствие у многих эмпатии к своим согражданам. Если у сограждан что-то не так, они всегда сами виноваты. Им ведь никто ничего не должен. Они не идеальны, так и пусть не ноют.

Как это работает в условиях эпидемии? А вот как.

Есть, допустим, девушка. Она приехала в Москву из Усть-Пердюйска. В Усть-Пердюйске мало работы, а в Москве — много. Она устроилась официанткой в частный ресторан и сняла квартиру. Официальная зарплата у нее маленькая. Но ресторан дорогой и модный, чаевые там большие. Разумеется, никаких налогов она с этих чаевых никогда не платила, негодяйка и «сама-виновата». «Никаких» — это, правда, вранье. НДС платят все. Но об этом предпочитают забывать.

Что происходит сейчас? Сейчас она не может больше платить аренду. Даже в том случае, если у нее честный и хороший работодатель, который готов выплачивать ей зарплату по приказу Путина. Но основной ее доход — чаевые — накрылся.

Более того, она, гражданка России, в Москве жила на птичьих правах. У нее не было временной регистрации, хозяева квартиры ее не сделали. Разумеется, и тут она виновата. Она — административная нарушительница. А не снимай ту квартиру, где не делают регистрацию. То есть, по сути, никакую не снимай, ведь регистрацию делают единицы арендодателей, да и то чаще в элитных секторах. Она платила деньги, но она при этом и осталась, по сути, преступницей. Хозяин квартиры, конечно, тоже виноват, но кто же его тронет? Он — состоятельный москвич, у него лишняя квартира есть. Тронь его, он завтра на Сахарова пойдет. Голосовать будет неправильно. Лучше его оставить в покое.

Поэтому наша официантка уедет в любом случае. Даже в том, если у нее не закончились еще деньги. Потому что обстоятельства чрезвычайные, и при таких обстоятельствах жить на птичьих правах несладко.

И вот официантка прибывает в Усть-Пердюйск. Накануне в своем ресторане она обслуживала состоятельного господина. Господин не так давно отдыхал в Куршавеле. Щедрый господин, дал хорошие чаевые наличкой. Вместе с чаевыми вручил и вирус.

В своем городе официантка возвращается к родителям. В квартире, кроме родителей, живет ее брат с семьей. Официантка заражает их всех. А куда ей деваться?

Брат у официантки работает на стройке. Он не сидит ни на какой самоизоляции, стройка работает. Ему, правда, перестали платить зарплату и перешли к сдельной схеме. Но и это неплохо в наше время. Кого-то вообще уволили. Брат идет на работу, и там заражает множество коллег.

Вспышка коронавируса в Усть-Пердюйске. Это влияет на статистику. Власти принимают решение продлить режим самоизоляции по всей стране.

Я утрирую, да. Но механизм понятен. В Новосибирске, к примеру, ввели обязательный карантин для тех, кто приехал из Питера и Москвы. На канале Россия по этому поводу устроили натуральную истерику. Почему? Москвичей обижают, сепаратизм и все такое. Однако мера-то понятная. Только не везде ее могут применить, не везде хватит ресурсов отслеживать.

Основная вспышка вируса в Москве — но Москва до сих пор не закрыта на выезд. Хотя китайцы закрывали Ухань. Ведь если закрыть Москву, в полный рост встанет вопрос: что делать с понаехами? Аренду они платить больше не могут, ни в каких базах они не учтены. Да и как закрывать? Вместе с областью?

Короче. Позиция «мы не должны учитывать проблемы тех или иных групп, такая вот паршивая ситуация, а все эти группы, как обычно, сами виноваты» оборачивается проблемами для всех. Альтруизм рулит, Докинз — нет.

Сейчас контроль значит много. Не прислушиваться к тем, кому стало плохо в этих условиях, означает одно: рано или поздно начать терять контроль.