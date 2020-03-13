Про советские фильмы

Я люблю советские фильмы. Светлые, добрые. Вернее, любил.

Наша творческая богема — ныне живущая — сделала все, чтобы смотреть их можно было только с чувством отвращения. К иным артистам.

Татьяна Васильева — в интервью мило поясняет, дескать, а как же не войти в интимные отношения с партнером или режиссером? Тогда нерв утрачивается. А так да — такие остроумные эти партнеры.. Прям, ухохочешься.. Вот танцует она на столе в голом виде, а тут заходит Миронов — тоже голый — и с подносом. Так мило, так эстетично.. Все просто в восторге.

И смотришь на эту старую лошадь, представляешь ее гарцующую на столе с отвислыми прелестями — и как-то не хочется смотреть старые фильмы.

Или на ту же Ахеджакову с Кикабидзе — смотришь фильм, а видишь мерзкие гримасы..

И это, суки, испортили… воспоминания и ностальгию…