Читаю и смотрю ( с наслаждением) баталии в маркетах Европы. Цивилизация по над усё. Рвут друг у друга и продукты, и бумагу.

Вспоминаю святые 90-е. Фрунзенский универсам. Когда на полках стоял только турецкий чай и уксус.

Меня послали за едой. Какой-нибудь. Не помню — почему. Я ж никогда не был добытчиком.

А там нужен был дар предвидения — из какой двери выедет тележка с курами или колбасой. А еще — резвость. Вовремя сгруппироваться и ухватить. И никого не задеть.

А я тогда был несколько расслабленным и умиротворенным. По причине. .. по понятно какой причине в рокерском мире.

И поэтому миролюбиво ждал еще подвоза тачанки. Поэтому вызывал вероятно, сочувствие и жалость. Потому как из самого эпицентра выбралась сгорбленная милая старушка, встряхнула двух синих куриц и сунула мне одну, дескать. что ж ты, милок.. Небось, деток кормить надо. Неспроста ж послали… Подумала — и добавила пачку рамы.

И вот что удивительно — ну не видел я никогда — даже в самые голодные годы 90-х, ни драк в универсамах, ни цепляния в волосы. Культурно было все.

Ну разве что в очередях грозное — «вас здесь не стояло..» И то — матерно-душевно. Да и пропускали — и с детьми, и стариков..

Потому как были мы тогда нецивилизованные… без культурного налета прогрессивности.