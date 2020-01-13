«Одесский пароход» — тончайшая ткань одесского колорита

Мне стыдно за вас, друзья мои. А особенно за себя — чутье потерял.

Мы просмотрели шедевр. Вернее, мы посмотрели «Одесский пароход» и… не поняли. Не смогли понять своими куцыми мозгами. Подвергли остракизму, издевательствам.

Но есть, есть еще гениальные кинокритики. Не чета нам, серому быдлу от сохи. Они видят, они зрят телескопами.

Я обливаюсь слезами, я убит. Я не понял, не смог понять.

А Мельман, бессменный обозреватель «КП» все объяснил. Что есть что. И как мы, мелкие пигмеи, обливаем грязью великих людей — Урсуляка и Жванецкого. Естественно, из мерзкой мстительности..

А на самом деле — вот он, истинный разбор бессмертного произведения..

«Они ничего не поняли, его критики. Не увидели (не захотели увидеть!) ту тончайшую ткань одесского колорита, которую вышил Урсуляк из Жванецкого».

Про тончайшую ткань, которую мы не увидели — что-то напоминает, нет? У кого-то я это уже слышал…

Поняли, наконец? Ах, да.. Урсуляк — это мастер вышивки, который на грубом холсте ( нет, на нежнейшей невидимой ткани) вышивает крестики Жванецкого?

“Вся композиция такая ажурная, а каждый сюжет перетекает в следующий, как бы дополняя его.. …И постепенно возникают смыслы, полунамеки, аллюзии. Нет, они так не шутят, они так разговаривают.

Вот для чего нужен был Урсуляк, один из самых умных и чувственных российских режиссеров. Жванецкий — его человек, и он знает, как расшифровывается этот эзопов язык ироничного мудреца.”

То есть — роли распределены так — Урсуляк — портой и вышивальшик по нежной ткани, Мельманы — пиар-менеджеры, а Жванецкий — голый старый выживший из ума король?

А мы не поняли, не смогли, вовремя нам не объяснили.. Надо бы Мельмана пускать впереди было — как заставку.. Этот фильм надо было смаковать, как фуагра, а мы его — как свиную отбивную.

А иные ( я в том числе) раз укусили — и скорчились, сплюнув — дескать, гадость какая.. Не привыкши к изыскам. А вот у мельманов вкус — изысканный.

«На мой-то вкус такая работа с великолепными артистами со временем станет классикой российского ТВ, И ее можно будет крутить еще долгие-долгие годы. Со многими шедеврами так бывает, сначала их не понимают.»

В общем, друзья мои, устыдитесь и поймите одно — каждый год теперь под Новый Год мы будем смотреть «Одесский пароход», чтобы вникнуть, прочувствовать прелесть и мудрость мэтров. Они нам это уже пообещали. Классика — она не должна самотеком в голову проникать. Ее туда вбивать надо..

Ну еще доброе о Мельмане — хороший мужчина. Только усталый.

“…надоел мне весь этот ментовской беспредел, и пытки, и провокации, и уголовные дела за одни только мысли или за шутки, какая разница. И все эти рожи властные постные надоели до умопомрачения…”.

Поэтому хоть в году раз критик хочет любоваться на светлые лица Жванецкого и Урсуляка, жить настоящей литературой и настоящим искусством, смаковать каждое мудрое слово..

Мы вот только — быдло — мешаем.. Парвеню-с.. С дегенеративными харями.

А я буду любоваться светлым ликом Мельмана… «мы себя под мельманом чистим..» должны, должны, господа хорошие…