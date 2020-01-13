{ 13 января 2020 }

Про черный хлеб

Рубрики: [Фейсбук]  

Случилось страшное — газеты запестрели заголовками «Черный хлеб больше не доступен беднейшему населению».

Черный хлеб подорожает на три процента — то есть с пятидесяти рублей до до пятидесяти двух рублей..

Я — в ужасе.. Как? Как мы станем жить — нищие пенсионеры? Черного хлеба лишают.

Придется пирожными питаться. А что поделаешь?

«МК» ужасно запереживал сразу же. Объяснил, что наши беднейшие слои питаются черняшкой, картошкой да макаронами.

Меня пробила скупая мужская слеза… Вон оно как. А я в неведении был.

Мои новогодние ПушГоры, наверно, в сказочно-богатой Скандинавии находятся. Во всяком случае соседский хряк Хавроша — точно швед.

Дед Виталик тут кручинился и на соседей серчал: “я ж предупреждал, что не надо ему соленые огурцы — мается он после них. Пучит его.. А они — свои салаты оливье — ведрами ему. Просроченные.. А ведь не откажешь — один хряк на десять домов. Повывели скотину — теперь не знают куда объедки девать.. “

Я клятвенно пообещал, что самолично все огурцы вытащу из оливье, только пусть Хавроше и мой пай передаст — и пирог засохший, и холодец не доетый, и разные припасы подиспортившиеся.

Согласился, как ближайшему соседу.

Надо будет мне оттуда — из пакета— черный хлеб забрать. На сухарики.

Больше же не приведется купить — дорого. А мы ж нищие пенсионеры. Да еще в нищей стране.

Ингвар Коротков


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