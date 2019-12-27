Была ли она большим режиссером – не знаю.

Для своего театра она была Мамой.

И только работавшие с ней актеры могут сказать, что для коллектива важнее и какая ипостась на театре весомее.

Родные дети всегда похожи на родителей и я поражался, как с годами Марина Неелова становилась внешне все больше и больше похожей на нее.

Значит, дети определенно были родные.

Она любила кольца с большими камнями, большие броши и большие государственные награды.

Когда залученный в театр Путин стал после спектакля давать ей профессиональные советы по режиссерскому решению пьесы, она гениально сыграла почтительное внимание – Актриса!

Была ли она счастливым человеком? Думаю, она была человеком благодарным жизни.

Ведь иначе, на вопрос Познера о том, что она скажет Богу, представ перед ним, она бы не ответила одним словом «Спасибо».

А мы скажем спасибо ей.

Галине Борисовне Волчек.