Была ли она большим режиссером – не знаю.
Для своего театра она была Мамой.
И только работавшие с ней актеры могут сказать, что для коллектива важнее и какая ипостась на театре весомее.
Родные дети всегда похожи на родителей и я поражался, как с годами Марина Неелова становилась внешне все больше и больше похожей на нее.
Значит, дети определенно были родные.
Она любила кольца с большими камнями, большие броши и большие государственные награды.
Когда залученный в театр Путин стал после спектакля давать ей профессиональные советы по режиссерскому решению пьесы, она гениально сыграла почтительное внимание – Актриса!
Была ли она счастливым человеком? Думаю, она была человеком благодарным жизни.
Ведь иначе, на вопрос Познера о том, что она скажет Богу, представ перед ним, она бы не ответила одним словом «Спасибо».
А мы скажем спасибо ей.
Галине Борисовне Волчек.
Галине Борисовне Волчек
Была ли она большим режиссером – не знаю.
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