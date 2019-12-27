Блиц-отправка в армию Руслана Шаветдинова

Они молодые и веселые, может, в чем-то наивные, но главное, они не хотят просто жить, слыть, они хотят БЫТЬ. Читайте! Возражайте! Пишите! Юля НАЧАЛОВА – молодая певица. Сольный альбом, клип, дуэт с Ириной Понаровской. Продюсер – папа Виктор, [Читать...]

Почему-то вдруг вспомнилась как забирали в армию. Тогда принято было говорить “забирали”, хотя, в сравнении с нынешним призывом срочников, процедура нашего ухода служить Родине была насквозь добровольной. Служить Родине не хотелось и тогда. Бытовала шутка: “Армия – хорошая [Читать...]

Певица и вдохновитель Евромайдана Руслана Лыжичко осуждает снос памятника Ленину в Киеве как акт вандализма. – Мы не хотим, чтобы Творческая Революция превратилась в погромы, – написала она в своем блоге на “Украинской правде”. – Нам не нужны [Читать...]