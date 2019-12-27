Обратились с просьбой прокомментировать блиц-отправку в армию Руслана Шаветдинова.
От неожиданности просьбы напомнил звонившей девушке, что я не сотрудник военкомата, не врач и даже никаким боком не правозащитник, за что мне очень стыдно.
Поинтересовался, следует ли мне заодно оценить блистательное остроумие Шаветдинова, который, когда в одесском Доме профсоюзов жгли людей, запомнился феерической шуткой “Мимо дома профсоюзов без коктейля не хожу”?
Девушка сказала “Извините за беспокойство. С наступающим вас!” и отключилась.
Никогда невозможно точно почувствовать момент, когда ты стал девушке неинтересен.
Блиц-отправка в армию Руслана Шаветдинова
Обратились с просьбой прокомментировать блиц-отправку в армию Руслана Шаветдинова.
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