Последнее слово Егора Жукова

Как показало содержание последнего слова Егора Жукова в суде, арест его не напугал, а всеобщая поддержка, скорее всего, сделают убежденным и последовательным врагом власти. Не оппозиционером. А — врагом.
И это плохо. Потому что, вместо циничных «эффективных менеджеров» таких как Роберт Шлегель, которые предадут страну, как только выпадет удобный случай, российской власти было бы неплохо научиться привлекать на свою сторону наивных мечтателей, которые действительно хотят строить «прекрасную Россию будущего».