Последнее слово Егора Жукова

Воздерживался от комментариев очередного последнего слова Навального по причине, что чувак может реально присесть, чего никому не желаю. Постараюсь и дальше не вдаваться в детальный анализ спича, выстроенного по совмещенным лекалам партийной публицистики и вульгарного популизма (аппелирование к [Читать...]

Компания FilmDistrict анонсировала сверхъестественный хоррор «Последнее слово» («The Last Word»), сценарий написал Бен Кетаи. Сюжет строится вокруг молодого мужчины, которому был несправедливо вынесен обвинительный приговор в деле по изнасилованию и убийству монахини, а затем он был приведен в [Читать...]

Остальные персонажи держали в руках коробки, и мне приходилось писать, что чудо-юдо войс органайзер заперт в недра коробок, а молодой продюсер Дмитрий Федякин, один их самых верных друзей “Музыкальной Правды”, коробку сразу отложил в сторону и вооружился войсером [Читать...]

Все, происходящее сейчас в России, – это расплата, возмездие за то, что именно те, кому происходящее сейчас сильно не нравится, – пятнадцатью-двадцатью годами раньше присягнули деньгам. Только деньгам. Сдали всех и все, что мешало, – чтобы дать ход [Читать...]