{ 7 декабря 2019 }

Последнее слово Егора Жукова

Рубрики: [Фейсбук]  
Метки:

Как показало содержание последнего слова Егора Жукова в суде, арест его не напугал, а всеобщая поддержка, скорее всего, сделают убежденным и последовательным врагом власти. Не оппозиционером. А — врагом.

И это плохо. Потому что, вместо циничных «эффективных менеджеров» таких как Роберт Шлегель, которые предадут страну, как только выпадет удобный случай, российской власти было бы неплохо научиться привлекать на свою сторону наивных мечтателей, которые действительно хотят строить «прекрасную Россию будущего».

Сергей Мардан


Похожие посты:


  1. Последнее слово Навального

    2. Последнее слово Навального

    Воздерживался от комментариев очередного последнего слова Навального по причине, что чувак может реально присесть, чего никому не желаю. Постараюсь и дальше не вдаваться в детальный анализ спича, выстроенного по совмещенным лекалам партийной публицистики и вульгарного популизма (аппелирование к [Читать...]


  2. FilmDistrict анонсировала хоррор «Последнее слово»

    3. FilmDistrict анонсировала хоррор «Последнее слово»

    Компания FilmDistrict анонсировала сверхъестественный хоррор «Последнее слово» («The Last Word»), сценарий написал Бен Кетаи. Сюжет строится вокруг молодого мужчины, которому был несправедливо вынесен обвинительный приговор в деле по изнасилованию и убийству монахини, а затем он был приведен в [Читать...]


  3. ДИМА ФЕДЯКИН ВЗЯЛ В РУКИ ПОСЛЕДНЕЕ СЛОВО НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ

    4. ДИМА ФЕДЯКИН ВЗЯЛ В РУКИ ПОСЛЕДНЕЕ СЛОВО НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ

    Остальные персонажи держали в руках коробки, и мне приходилось писать, что чудо-юдо войс органайзер заперт в недра коробок, а молодой продюсер Дмитрий Федякин, один их самых верных друзей “Музыкальной Правды”, коробку сразу отложил в сторону и вооружился войсером [Читать...]


  4. Про довольную свинью Егора

    5. Про довольную свинью Егора

    Все, происходящее сейчас в России, – это расплата, возмездие за то, что именно те, кому происходящее сейчас сильно не нравится, – пятнадцатью-двадцатью годами раньше присягнули деньгам. Только деньгам. Сдали всех и все, что мешало, – чтобы дать ход [Читать...]

$LF

Оставьте комментарий



«««