Тарантиновская история с избиением и утюгом

Оказывается, «Фонтанка» нашла ту самую «первую» девушку, которую доцент Соколов десять лет назад бил, привязанную к стулу, махал у нее перед носом утюгом etc., и которая написала тогда на него заявление, — нашла и записала ее монолог.

Это потрясающий человеческий документ.

И не в том смысле, что вот, мол, психопат Соколов бил одну женщину, а потом убил другую — это все так, но это все-таки резонерство.

А интересно другое.

Самое шокирующее в ее истории то, что вся эта тарантиновская история с избиением, утюгом, милицией и тому подобное, — это не финал, а середина ее романа с Соколовым.

Середина, Карл.

То есть мы-то, люди простые и неиспорченные, думали, читая еще раньше это ее заявление, что он проявил вдруг свои маниакальные наклонности, а она чудом убежала, ну и финита ля трагедия.

Не тут-то было.

После этого она к нему вернулась.

Еще раз: вер-ну-лась.

Вернулась, не имея маленьких детей на руках, будучи психически адекватным человеком, в большом русском городе, с родителями, с друзьями, с образованием, возможностями, вовсе не где-то в деревне, на Кавказе или в Средней Азии, да и не была она уже давно его студенткой, и не было там никакой служебной зависимости etc.

То есть Соколов — это человек, который паразитировал на совершенно неисчерпаемом, каком-то невероятном и необъятном источнике мазохизма в голове этой женщины.

Мазохизма, подсознательной жажды страдания, жажды доминации и деструктивного ада.

И, разумеется, не он один такой — и не она одна такая.

Мы, люди вялые, мягкие, и не склонные к садомазохизму, просто не понимаем того, как — и в каких масштабах — развита во многих других эта тяга к подчинению и к страданию.

Собственно, на фоне этого добровольного возвращения к милому после избиения с пытками — становится понятно, почему полиция не хочет заниматься домашним насилием.

Да потому и не хочет, что там не дураки сидят, и отлично понимают, что добрая (недобрая) половина жертв — страстно любит своих мучителей, и будет их же отчаянно защищать в случае чего.

И одно дело — если ты посадишь садиста при поддержке пострадавших, и совсем другое — если в это же время на тебя будет кричать, рыдать и валяться перед тобой на коленях избитая им женщина.

Такие отвратительные сцены — отбивают всякую естественную тягу к справедливости.

Ну и, конечно, сам Соколов.

Это не человек.

Это какая-то исполинская фабрика гормонов (и это в пятьдесят-шестьдесят лет!), фабрика агрессии и, главное, движухи как таковой.

Читая, я каждый раз поражался тому, что в каждой бытовой и лирической ситуации, в которой я сто раз бы вздохнул, махнул рукой, ушел и на другой день забыл обо всем, — этот Соколов действовал так, словно бы у него в известном месте пропеллер.

Сколько он ходил за ней, сколько добивался ее, возвращал ее, угрожал, умасливал, бегал, прыгал, умудрился даже ее мать привлечь на свою сторону (!) — сколько энергии, сколько маскулинности, какой бешеный напор.

И — все это вызвало, как легко понять, многолетнее понимание и взаимность с той стороны.

Грустно мне было все это читать — как и любому из так называемых «хороших мальчиков», тех, у кого гормонов мало, а занудства много.

Потому что девочки любят мальчиков плохих.

И вот именно это — неприятная мораль истории доцента Соколова, а вовсе не то очевидное обстоятельство, что людей (женщин) бить нехорошо.