Тарантиновская история с избиением и утюгом

Оказывается, «Фонтанка» нашла ту самую «первую» девушку, которую доцент Соколов десять лет назад бил, привязанную к стулу, махал у нее перед носом утюгом etc., и которая написала тогда на него заявление, — нашла и записала ее монолог.
Это потрясающий человеческий документ.
И не в том смысле, что вот, мол, психопат Соколов бил одну женщину, а потом убил другую — это все так, но это все-таки резонерство.
А интересно другое.
Самое шокирующее в ее истории то, что вся эта тарантиновская история с избиением, утюгом, милицией и тому подобное, — это не финал, а середина ее романа с Соколовым.
Середина, Карл.
То есть мы-то, люди простые и неиспорченные, думали, читая еще раньше это ее заявление, что он проявил вдруг свои маниакальные наклонности, а она чудом убежала, ну и финита ля трагедия.
Не тут-то было.
После этого она к нему вернулась.
Еще раз: вер-ну-лась.
Вернулась, не имея маленьких детей на руках, будучи психически адекватным человеком, в большом русском городе, с родителями, с друзьями, с образованием, возможностями, вовсе не где-то в деревне, на Кавказе или в Средней Азии, да и не была она уже давно его студенткой, и не было там никакой служебной зависимости etc.
То есть Соколов — это человек, который паразитировал на совершенно неисчерпаемом, каком-то невероятном и необъятном источнике мазохизма в голове этой женщины.
Мазохизма, подсознательной жажды страдания, жажды доминации и деструктивного ада.
И, разумеется, не он один такой — и не она одна такая.
Мы, люди вялые, мягкие, и не склонные к садомазохизму, просто не понимаем того, как — и в каких масштабах — развита во многих других эта тяга к подчинению и к страданию.
Собственно, на фоне этого добровольного возвращения к милому после избиения с пытками — становится понятно, почему полиция не хочет заниматься домашним насилием.
Да потому и не хочет, что там не дураки сидят, и отлично понимают, что добрая (недобрая) половина жертв — страстно любит своих мучителей, и будет их же отчаянно защищать в случае чего.
И одно дело — если ты посадишь садиста при поддержке пострадавших, и совсем другое — если в это же время на тебя будет кричать, рыдать и валяться перед тобой на коленях избитая им женщина.
Такие отвратительные сцены — отбивают всякую естественную тягу к справедливости.
Ну и, конечно, сам Соколов.
Это не человек.
Это какая-то исполинская фабрика гормонов (и это в пятьдесят-шестьдесят лет!), фабрика агрессии и, главное, движухи как таковой.
Читая, я каждый раз поражался тому, что в каждой бытовой и лирической ситуации, в которой я сто раз бы вздохнул, махнул рукой, ушел и на другой день забыл обо всем, — этот Соколов действовал так, словно бы у него в известном месте пропеллер.
Сколько он ходил за ней, сколько добивался ее, возвращал ее, угрожал, умасливал, бегал, прыгал, умудрился даже ее мать привлечь на свою сторону (!) — сколько энергии, сколько маскулинности, какой бешеный напор.
И — все это вызвало, как легко понять, многолетнее понимание и взаимность с той стороны.
Грустно мне было все это читать — как и любому из так называемых «хороших мальчиков», тех, у кого гормонов мало, а занудства много.
Потому что девочки любят мальчиков плохих.
И вот именно это — неприятная мораль истории доцента Соколова, а вовсе не то очевидное обстоятельство, что людей (женщин) бить нехорошо.
А мне кажется, что здесь не только и не столько мазохизм, сколько тщеславие. Он был для них ещё и проводником в другой мир, в который они хотели. Это не деньги даже, а возможность выхода в свет, а он это тоже понимал и пользовался, но именно этого и не давал, потому что понимал, что там она может встретить другого и он будет не нужен.Как вы и пишете, ведь отличницы и не нищие, выход в свет нужен. Положите перед собакой кость и отгоняйте её камнями, например, она будет жаться, отскакивать, но ползти и возвращаться к кости. Только другая кость или кусок мяса может её отвлечь.
Ну эта история не про мужчин и женщин вообще и тем более не про витальность. Тут сошлись два манипулятора и истерички. Господь, жги.
Ответственно заявляю, что женщине в норме рыдающие гормональные дедушки не нравятся. Это надо специальную психопатку искать.
Митя, могу вам сказать, что ваше фундаментальное заблуждение в том, что, дескать, любят плохих, а не хороших. На самом деле, любят – без памяти – настойчивых. Тех, которых не остановило первое “нет” и второе “нет”. Тех, кто многократно и долго демонстрирует тебе именно твою персональную для него ценность. Тех, кто после твоего “да” начинает постепенно, шаг за шагом, занимать собою всё твоё время – опять же, демонстрируя тебе твою персональную ему необходимость. А уж когда он поработит тебя твоим же собственным тщеславием, то если он и жахнул тебя по морде – ты искренне продолжаешь думать, что это потому, что ты персонально ему важнее и дороже жизни. Ох, как это действует, и ох, как мало кто способен это дать женщине. А мужчины, глядя на это вот всё со стороны, чешут репу и рассуждают про хороших и плохих мальчиков. Как-то так.
Слушайте, это был её выбор. Может ей нравится такая модель отношений.
Знаете есть такой анекдот .
Первый муж бил по морде, потом второй, третий.. может дело не в мужьях, а в морде?
Это не гормоны, а шизофрения.
Нормальный мужчина, если чувствует, что отношения у него не складываются, делает так, что у дамы создаётся ощущение, что она его послала ( что б эго девушки не пострадало, не по-джентельменски это, ущерб эгу дамы наносить), завтра ее забывает и выходит на свободную охоту.
А шизофреник с маниакальным упорством пытается отношения восстановить и обратно добиться любви.
Да, женщинам это нравится. Они думают, что это гормоны. А на самом деле это шизофрения
Даже не смогла дочитать, тошнить начало, особенно сильно в тот момент, где “она для него старовата”. Он действительно урод, а никакой не “интеллигентный мальчик”, как его мамаша про него говорит. Что касается Вашего вывода, Дмитрий, что девушки любят плохих – есть и хорошая новость: девушки, к счастью, умнеют.