{ 16 ноября 2019 }

Никаких принципов у меня нет

Рубрики: [Спорт]  

Полевая мышь проворна, но сова ночью видит лучше.

У бельгийцев есть Азар, а за наших болеет Кушанашвили Отар, у них есть де Брейне, но против итальянцев и «Ливерпуля» он был беспомощен, как похищенный внук гарпагона Пола Гетти; почему бы его не вынудить и сегодня быть таким; ахов по поводу Витселя я никогда не понимал; Куртуа хорош, но на Ионова может снизойти озарение.

Но даже не это главное.

Перечитайте начало: у нас есть Черчесов, глядя на которого я всегда вспоминаю Рюноскэ Акутагаву: «Никаких принципов у меня нет. Есть только нервы».

Вот это место нужно играть остинато (многократно): мы не обязаны изнемогать от восторга перед мастерами, как Боря Корчевников пред Михалковым: у нас свои мастера есть, нечего резонерствовать, люмбаго вас одолей.

Надо быть магомедовыми, бетербиевыми, моими грузинчиками в матче со Швейцарией, когда моих списали со счетов, а они едва не ввели в изъян крепчайших швейцарцев, еле уцелевших.

Сборная сегодня вечером должна превратиться в коллективную гарпию с гарпуном, именно что в гарпунеров, не знающих устали, удержу и пощады.

Давайте без экивоков: бельгийцы могут ходить по воде, пусть так, но сегодня, здесь и сейчас, наши их могут забороть.

Должны.

Широко говоря, все беды этого мира — в незнании первой заповеди кутаисских либертарианцев: глушани под ложечку супостата, чтоб ноги у него сделались как вата, а уж наши люди на трибунах утопят его в океане вдохновенного мата.

Отар Кушанашвили


Похожие посты:


  1. Лена Катина: «У меня с Юлей Волковой никогда не было никаких отношений.»

    2. Лена Катина: «У меня с Юлей Волковой никогда не было никаких отношений.»

    О ВЫХОДЕ ЗАМУЖ ЗА ИНОСТРАНЦА – У меня никогда не было этой цели, так сложилось. Познакомились, влюбились, поженились. Муж – югослав, и его иностранное происхождение скорее доставляет неудобства, поскольку каждый раз ему нужно приглашение для визы в Россию, [Читать...]


  2. “НИКАКИХ ГРАНИЦ, НИКАКИХ ОКОВ…”

    3. “НИКАКИХ ГРАНИЦ, НИКАКИХ ОКОВ…”

    Богдан Титомир порадовал своих поклонников новым клипом “Extra Love”. Клип на заглавную песню одноименного рэйверского проекта снял Александр Смирнов, известный оригинальной режиссерской работой в клипе “Все это рок-н-ролл”. Материалом послужили кадры, отснятые летом 1995 года в Цюрихе, на [Читать...]


  3. И никаких загадок

    4. И никаких загадок

    Я вам так скажу, человекам нравится выдумывать немыслимые таинственности, которые говно, а не таинственность никакая. Причем во всех сферах его, человека, деятельности. Вот, например, скажите сейчас прямо тут, что будете готовить плов. Ну, вот так, обычно. При помощи [Читать...]

$LF

Оставьте комментарий



«««