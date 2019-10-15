Кладбище для Леонова

Давно известно: в России заслуги всей твоей жизни определяются кладбищем, на котором тебя похоронят.

Во времена СССР главным кладбищем считалась Красная площадь. На втором месте шло Новодевичье, которое с развалом страны вырвалось в лидеры приюта после жизни.

Нет сомнений – Алексей Леонов при СССР был бы похоронен на Красной площади: по сути был равен Юрию Гагарину, первым сделал шаг туда, куда никто до него на Земном шаре не ступал.

А значит, сегодня он заслуживал похорон на Новодевичьем, не так ли?

И, тем не менее,похоронили Героя на Федеральном военном мемориальном кладбище в Мытищах.

Логику тех, кто решил так, понять сложно.

Я точно не могу.