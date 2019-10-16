{ 16 октября 2019 }

Борщ

Рубрики: [Фейсбук]  

BBC обвинила Россию в «культурной апроприации». Мол, русские присвоили себе украинский борщ.

Это действительно очень болезненно для украинского патриота. В любом ресторане русской кухни в любой точке мира первым пунктом меню будет стоять – borcsh.

Ни американцу, ни китайцу уже не объяснить, что это и есть тот самый культурный колониализм, когда захватчик присваивает не только Венеру Милосскую, но вещь, без которой вообще невозможно представить украинцев как отдельный народ.

Русские в своем шовинизме заходят в дали, невозможные для нормального европейца. Особая комбинация имперского сознания и сексизма, например, породило такую «женскую» поговорку, как «У меня по борщу и по минету – пятерка». Хотя, возможно, русские гомосексуалисты тоже ее используют.

Сергей Мардан


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