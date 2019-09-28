Захаров Vs Сенцов

В связи с уходом Марка Захарова.
Настоящему художнику нет необходимости показушно что-то поджигать, взрывать или приколачивать к брусчатке собственные яйца, называя это красивым словом “акционизм”.
Настоящему художнику так многое нужно успеть сказать городу и миру, что целой жизни не хватит.
У него нет времени намеренно нарываться на тюремный срок, хотя случиться может всякое.
Сегодня Сенцова в мире знают, возможно, больше, чем Захарова.
Одна беда, как режиссера его не знает никто.
С его единственной беспомощной киноработой не примут даже в провинциальное культпросветучилище.
Но вот, поди ж ты – Захаров знаменитый режиссер и Сенцов как бы тоже.
Любое сравнение, безусловно, хромает.
Но все можно сравнивать со всем.
Особенно, если у сравнимаемых есть схожии претензии.
А мир – что? Мир – дурак.