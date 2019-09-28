{ 28 сентября 2019 }

Захаров Vs Сенцов

Рубрики: [Фейсбук]  
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В связи с уходом Марка Захарова.

Настоящему художнику нет необходимости показушно что-то поджигать, взрывать или приколачивать к брусчатке собственные яйца, называя это красивым словом “акционизм”.

Настоящему художнику так многое нужно успеть сказать городу и миру, что целой жизни не хватит.

У него нет времени намеренно нарываться на тюремный срок, хотя случиться может всякое.

Сегодня Сенцова в мире знают, возможно, больше, чем Захарова.

Одна беда, как режиссера его не знает никто.

С его единственной беспомощной киноработой не примут даже в провинциальное культпросветучилище.

Но вот, поди ж ты – Захаров знаменитый режиссер и Сенцов как бы тоже.

Любое сравнение, безусловно, хромает.

Но все можно сравнивать со всем.

Особенно, если у сравнимаемых есть схожии претензии.

А мир – что? Мир – дурак.

Аркадий Кайданов


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