Захаров Vs Сенцов

В связи с уходом Марка Захарова.

Настоящему художнику нет необходимости показушно что-то поджигать, взрывать или приколачивать к брусчатке собственные яйца, называя это красивым словом “акционизм”.

Настоящему художнику так многое нужно успеть сказать городу и миру, что целой жизни не хватит.

У него нет времени намеренно нарываться на тюремный срок, хотя случиться может всякое.

Сегодня Сенцова в мире знают, возможно, больше, чем Захарова.

Одна беда, как режиссера его не знает никто.

С его единственной беспомощной киноработой не примут даже в провинциальное культпросветучилище.

Но вот, поди ж ты – Захаров знаменитый режиссер и Сенцов как бы тоже.

Любое сравнение, безусловно, хромает.

Но все можно сравнивать со всем.

Особенно, если у сравнимаемых есть схожии претензии.

А мир – что? Мир – дурак.