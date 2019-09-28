“Ленком” – это классический театр одного режиссера.

Без Марка Захарова он окончательно теряет всякий смысл и содержание. Кто бы ни пришел на его место, это будет совершенно другой театр, другой бренд, другая история.

Пик популярности “Ленкома” – 80-е годы. Билеты в Ленком – атрибут исключительной крутости и высоких связей.

С начала 90-х театр уже ехал по инерции по накатанной колее, продавая билеты на свои суперблокбастеры – “Юнона и Авось”, “Поминальная молитва”. Про все остальные немногочисленные постановки “Ленкома” тех лет сегодня никто уже и не вспомнит.

Имя театра неразрывно связано не только с именем Марка Захарова, но и главнх суперзвезд 80-х – Леонова, Пельтцер, Караченцева, Абдулова, Янковского.

Все они ушли. Марк Анатольевич, как капитан корабля, ушел последним.