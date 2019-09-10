Страшные семейные тайны Микки Рурка и Беллы Торн

Голливудский актер Микки Рурк проведет боксёрский поединок в Москве 28 ноября 2014 года, сообщает ТАСС со ссылкой на промоутерскую компанию «Мир бокса». Соперником 62-летнего актера станет 29-летний американец Эллиотт Сеймур. Боксеры проведут 5 раундов по 2,5 минуты. Сейчас [Читать...]

Сильвестер Сталлоне написал в своем Twitter, что в третью часть боевика «Неудержимые» вернется Микки Рурк. Он сыграет роль татуировщика Тула. «Могучий Микки вернулся», – сообщил актер и режиссер. Также Сталлоне намекнул, что в проекте примут участие Джеки Чан [Читать...]

Вручение наград BAFTA Craft (Премия Британской академии кино и телевизионных искусств в области телевидения) состоялось в Лондоне 26 апреля 2015 года. Сериал «Страшные сказки» стал триумфатором церемонии, получив призы в номинациях «Лучшие макияж и прическа» (на фото), «Лучшая [Читать...]

Звезда «Девичника в Вегасе» и «Любви по-взрослому» Мелисса МакКарти снимется с Биллом Мюрреем в картине «Святой Винсент де Ван Найс». В фильме идет речь о 12-летнем мальчике, который, переживая развод своих родителей, заводит дружбу с пожилым соседом (Билл Мюррей), который [Читать...]

Микки Рурк планирует вернуться на ринг осенью 2015 года, чтобы участвовать в шестираундовом боксерском поединке, сообщает ТАСС. По словам менеджера Вадима Корнилова, подготовка уже началась.— Бой планируется осенью. Мы пока рассматриваем варианты. Это будет шестираундовый поединок. Микки тренируется [Читать...]