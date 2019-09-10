{ 10 сентября 2019 }

Страшные семейные тайны Микки Рурка и Беллы Торн

Рубрики: [Кино]  
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Белла Торн и Микки Рурк сыграют в психологическом триллере под названием «Девушка» (Girl). Как сообщает Hollywood Reporter, Белле досталась роль главной героини, возвращающейся в родной город, чтобы убить своего отца, который издевался над ней в детстве. Но девушка обнаруживает, что кто-то уже сделал это вместо нее. Пытаясь разобраться в этом, она обнаруживает страшные семейные тайны. Рурк в картине исполнит роль местного шерифа.

«Девушка» станет режиссерским полнометражным дебютом для актера и сценариста Чэда Фауста («Начинай бежать», «Четыре тысячи четыреста»). Съемки должны начаться в Онтарио, Канада, 19 сентября 2019 года.

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