Ужасный клоун пугает детей

Трейлер документального фильма «Клоун Морщинка» («Wrinkles the Clown») опубликован на YouTube-канале Magnolia Pictures & Magnet Releasing. Лента рассказывает об американском клоуне по имени Морщинка (Wrinkles), которого приглашали пугать непослушных детей.

Как сообщается в описании ролика, в 2014 году в интернете появилось видео, как человек в клоунской маске вылезает из выдвижного ящика в детской кроватке. Клоуна наняли родители ребенка, который плохо себя вел. Видео стало вирусным, и Морщинку стали приглашать родители со всей страны.

В трейлере использованы фрагменты интервью с детьми, восторженными взрослыми и самим Морщинкой, личность которого оставалась в тайне до сих пор. Премьера ленты намечена на 4 октября 2019 года.