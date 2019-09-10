{ 10 сентября 2019 }

Ужасный клоун пугает детей

Рубрики: [Кино]  
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Клоун Морщинка

Трейлер документального фильма «Клоун Морщинка» («Wrinkles the Clown») опубликован на YouTube-канале Magnolia Pictures & Magnet Releasing. Лента рассказывает об американском клоуне по имени Морщинка (Wrinkles), которого приглашали пугать непослушных детей.

Как сообщается в описании ролика, в 2014 году в интернете появилось видео, как человек в клоунской маске вылезает из выдвижного ящика в детской кроватке. Клоуна наняли родители ребенка, который плохо себя вел. Видео стало вирусным, и Морщинку стали приглашать родители со всей страны.

В трейлере использованы фрагменты интервью с детьми, восторженными взрослыми и самим Морщинкой, личность которого оставалась в тайне до сих пор. Премьера ленты намечена на 4 октября 2019 года.

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