«Оно 2»: Кто обитает на дне водостока?

С момента действия первого фильма прошло 27 лет. Ребята из «Клуба неудачников» выросли и живут своей жизнью, которую без всяких натяжек можно назвать успешной. Однако Пеннивайз пробуждается от спячки, а это значит, что героям придется вспомнить свои детские клятвы, побороть страхи и вновь собраться вместе.

Первая часть «Оно» Мускетти вышла два года назад и стала в своем роде феноменом. Кровавый фильм ужасов был не только хорошо встречен критиками, но и от зрителей не было отбоя, что нетипично для такого жанра. «Оно» стало самым кассовым «взрослым» хоррором, самой кассовой экранизацией Стивена Кинга, а также одним из самых кассовых фильмов с возрастной маркировкой R (максимальный возрастной рейтинг в США). От сиквела явно ожидали как минимум повторения успеха. Даже актерский состав для продолжения собрался воистину звездный, что редко случается у хорроров. Однако вторая часть оставляет довольно смешанные чувства.

Прологом к сиквелу, как и к первой части, служат книжные события. Первый фильм открывала сцена убийства мальчика Джорджи, второй — гомосексуала Андриана Меллона (камео удостоился Ксавье Долан). Как и в первом фильме, в сиквеле больше не отражаются книжные события — из романа Кинга взяты только образы.

Насколько вообще обосновано стремление кинематографистов уже в который раз делать из «Оно» хоррор — вопрос совершенно отдельный. Оригинальный роман Кинга причислить к этому жанру довольно сложно. Это тонкая драма о разных героях-неудачниках, волею судьбы ставших одной командой. Это история Билла Денбро, чьи родители после смерти младшего сына отдаляются друг от друга, история Беверли Роган, живущей в обстановке насилия со стороны отца, история нескольких поколений семьи Хэнлонов, терпящих унижения от местных расистов из-за своего цвета кожи. Это целый набор всевозможных историй о том, как дети взрослеют и меняются, а также о том, как различные детские происшествия, травмы, страхи и комплексы влияют на дальнейшую жизнь. Только в самую последнюю очередь «Оно» — история танцующего клоуна Пеннивайза, который появляется каждые 27 лет и убивает детей в городе Дерри. Чудовище куда больше служит символом безразличия окружающих к чужим проблемам (и в первую очередь — к проблемам детей), нежели самостоятельным злом.

Пожалуй, основная причина успеха первой части «Оно» — в том, что она следовала духу книги, хотя брала из нее минимум событий. По крайней мере, в ней фигурировали настоящие неудачники. Это же касается и двухсерийного телевизионного фильма Томми Ли Уоллеса 1990-го года — старая версия «Оно» не только точно следовала событиям книги, но и раскрывала проблемы куда лучше. Мускетти сократил в своей версии той же истории количество драмы, зато сделал очень страшное, кровавое, напряженное и динамичное кино.

Сиквел лишился всех самобытных черт оригинала. Его явно снимали с большой осторожностью — как потенциальный блокбастер. Вышло визуально красиво, но абсолютно стерильно. За 170 минут (почти три часа!) «Оно 2» практически не раскрывает своих персонажей. Они лишены даже внятного вступления, описывающего, как сложилась их жизнь за 27 лет. Книжный Пеннивайз подарил им успех в жизни — такой громадный успех, чтобы никто из них не хотел вернуться в Дерри через 27 лет и сразиться с ним. В фильме мы видим людей, которые просто выросли и начали жить и работать — но остается неясным, являются ли их достижения чем-то выдающимся, есть ли героям, что терять в борьбе с Пеннивайзом. За почти три часа экранного времени они остаются для зрителя совершенно чужими. Это странно, если вспомнить, что все было не так и в первой части от самого Мускетти, и в старом фильме — все герои прорабатывались до мелочей и вызывали живой отклик.

Самой большой ошибкой в данном случае оказалось разделение романа на два фильма по принципу «события у детей» и «события у взрослых». Большая часть книги рассказывает о детях, а раз про взрослых там говорится куда меньше, то сценаристам фильма пришлось от себя придумывать для героев не только события, но и мотивацию, и развитие характеров. К сожалению, с этим они справились плохо. С другой стороны, хотя перед нами и сиквел, персонажи в нем сильно отличаются от тех, что были в первом фильме. Это значит, что нельзя оставлять их совсем без предыстории и отсылок к первой части — чтобы зрителю было удобнее ассоциировать взрослого персонажа и персонажа-ребенка. В результате весь сиквел изобилует кучей флэшбеков, которые, кажется, снимались специально для него. По крайней мере, они не повторяют сцены из оригинального фильма. Зрителю показывают огромную кучу новых эпизодов из прошлого, которые нужно в уме по ходу просмотра суметь встроить в хронологию первого фильма. Но сделать это не удается, ведь «Оно» в 2017-м году было законченным, цельным произведением, которое не требовало никаких лишних дополнений и пояснений. Калейдоскоп новых сцен сопровождается тем, что герои, вспоминая их, много рефлексируют, но мало действуют.

Кроме того, «Оно 2» постоянно скатывается в самоповторы, используя приемы, которые мы все уже видели раньше. Возможно, авторы рассчитывали, что это вызовет ностальгию по первой части. Вот только после ее выхода прошлого всего два года, поэтому вместо слезы умиления показанные по второму разу одни и те же моменты вызывают ощущение, что смотришь пародию.

«Оно 2» — все же неплохой хоррор. Он способен напугать и какое-то время даже держит в напряжении. Но стать таким же феноменальным, как и первая часть, он, к сожалению, не может. Его вытягивает потрясающий визуальный стиль Пеннивайза, а также Билл Хейдер, играющий Ричи Тозиера. Но, к сожалению, слабый сценарий и непроработанные персонажи для многих перекроют и эти достоинства.

Оценка: 6 из 10

Режиссер: Андрес Мускетти. В ролях: Джессика Честейн, Джеймс МакЭвой, Билл Хейдер, Айзая Мустафа, Джей Райан, Джеймс Рэнсон, Билл Скарсгард. В широкий прокат фильм выходит в России 5 сентября 2019 года.

Павел СОЛОМАТИН.