Как и ожидалось, понеслась травля Памфиловой.

После Федермессер опыт есть.

Специально посмотрел встречу Памфиловой с кандидатами в кандидаты.

Требование зарегистрировать всех чохом выглядело идиотским и провокационным.

Памфилова была адекватна и даже человечна, что, конечно,было воспринято как слабость, которую можно использовать.

Ребятам не нужна Памфилова, им нужен Чуров.

Им не нужна нудная депутатская работа, им нужен движ и статус борцунов.

Мне отвратительна наглая тупость Мосизбиркома, но в той же мере противны наглость и цинизм фальшивящего хора кандидатов в кандидаты