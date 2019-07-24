Как и ожидалось, понеслась травля Памфиловой.
После Федермессер опыт есть.
Специально посмотрел встречу Памфиловой с кандидатами в кандидаты.
Требование зарегистрировать всех чохом выглядело идиотским и провокационным.
Памфилова была адекватна и даже человечна, что, конечно,было воспринято как слабость, которую можно использовать.
Ребятам не нужна Памфилова, им нужен Чуров.
Им не нужна нудная депутатская работа, им нужен движ и статус борцунов.
Мне отвратительна наглая тупость Мосизбиркома, но в той же мере противны наглость и цинизм фальшивящего хора кандидатов в кандидаты
Памфилова
Как и ожидалось, понеслась травля Памфиловой.
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