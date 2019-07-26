Здоровый образ жизни стал побочным эффектом растущего уровня благосостояния граждан и увеличением у них количества свободного времени, которые они раньше просто заедали майонезом и запивали алкогольными напитками, а теперь зачем-то решили жить как можно дольше.

В наследие от проклятого тоталитаризма нам остались 100 нерабочих дней в году, а капитализм обеспечил дешевой трансгенной едой и пальмовым маслом. Казалось бы, живи и радуйся. То, о чем мечтали французские энциклопедисты, стало реальностью. Минимальной зарплаты с лихвой хватает для пропитания, а тонну свободного времени можно потратить на умные книги и самосовершенствование. Однако человек не хочет внутреннего самосовершенствования. Он, напротив, хочет все время жрать, совокупляться и при этом не болеть. Вместо гамбургеров и салата оливье он жрет диетические хлебцы и конфеты с заменителем сахара, но рот у него по-прежнему все время занят.

Его жизнь, как правило, лишена Бога, что делает ее довольно страшной. Вообще для нерелигиозного сознания страх смерти – главный мотор, который заставляет его жить, несмотря ни на что. Человек, для которого за тем пределом ничего нет, направляет все силы на то, чтобы отодвинуть неизбежный конец. И старость для него – это знак приближения смерти, чьи следы неумолимо проступают на лицах, как и приходящие с годами болезни.

Навязываемый маркетологами образ молодого общества – совершенно фальшивый. Он не актуален ни для России, ни для Европы. Это в Нигерии и Тунисе средний возраст – 20 лет. А в России – 40, в Германии – 46, в Японии – 50. Эта фальшивая молодость – лишь недостижимый идеал, к которому в безумном упорстве начинают стремиться граждане, перевалив рубеж в 40 лет.

Если чувак завел себе молодую любовницу – это безусловно, полезно. Железо вздергивает уровень тестостерона в немолодом уже организме плюс повышает на какое-то время личную самооценку. Если же молодой любовницы нет – тогда смысла в этих огромных усилиях столько же, как если начать учить португальский язык только для того, чтобы прочесть пьесы Лопе де Вега на языке оригинала. Не очень понятно – зачем. Тем более что в самый неожиданный и неподходящий (как всегда) момент дают о себе знать немолодые уже суставы или изношенное излишествами молодости сердце. От приседаний со штангой приходится отказаться, от марафонского бега – тоже.

В итоге каждый остается с тем, с чем пришел к этому бесконечному состязанию под названием ЗОЖ. Все с тем же возрастом, который никуда не делся, с теми же болячками, которые не вылечить на беговой дорожке и вообще не вылечить.

ЗОЖ жалок, но отвратительным он становится, когда эту ложь начинают превращать в деньги. Огромная индустрия, выстроенная на мошенничестве, процветает на обмане и страхе смерти. Провидение время от времени присылает сигналы человечеству, пытаясь немного притормозить его в глупостях. Так, например, неделю назад более 50 человек отравились «здоровыми» сэндвичами с тунцом в автоматах Healthy Food. Все живы, слава богу. Как бы донести до этих несчастных простую мысль, что если бы вместо консервированного тунца в автоматах были бутерброды с черным хлебом и салом, все были бы здоровы.