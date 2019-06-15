О полузабытом

А то, что Голунов, выйдя на свободу, когда ему под нос были подсунуты десятки микрофонов, ни полусловом не обмолвился о тысячах безымянных заключенных, которых незаконно прессуют по вменявшейся ему 228 ст., это нормально?

Или это характеризует определенную прослойку общества?

Это не в упрек Голунову, это скорбное наблюдение.

Едем дальше. Поезд следует без остановок.

Просьба не смотреть в окно.