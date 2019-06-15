А то, что Голунов, выйдя на свободу, когда ему под нос были подсунуты десятки микрофонов, ни полусловом не обмолвился о тысячах безымянных заключенных, которых незаконно прессуют по вменявшейся ему 228 ст., это нормально?
Или это характеризует определенную прослойку общества?
Это не в упрек Голунову, это скорбное наблюдение.
Едем дальше. Поезд следует без остановок.
Просьба не смотреть в окно.
{ 15 июня 2019 }
О полузабытом
А то, что Голунов, выйдя на свободу, когда ему под нос были подсунуты десятки микрофонов, ни полусловом не обмолвился о тысячах безымянных заключенных, которых незаконно прессуют по вменявшейся ему 228 ст., это нормально?
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