{ 10 мая 2019 }

Доренко

Рубрики: [Фейсбук]  

Доренко – клин журавлей не для него

Говорят, на любую смерть надо промолчать, даже если человек был откровенным подлецом. Тогда сам будешь в глазах других хорошим сердобольным человеком.

Наверно, с возрастом я подрастерял дипломатические умения. Да и никогда их не имел.

Поэтому могу сказать единственное. Доренко -журналист не был нравственным человеком, он был продажным журналистом. За деньги мочил того, кого закажут. Гневно выливал ушат помоев в свое время на Лужккова и Примакова. Переобувался в воздухе. Завидовал и ненавидел Соловьева, Михалкова и т.д.

Последние его тирады

“Для того чтобы не смеялись над нашей историей, нужно отобрать камеру и микрофон у Никиты Михалкова», — заявил Доренко и предложил запретить Михалкову снимать кино.

«Уважаемый Никита Сергеевич! Я вижу, нянечки все еще не отобрали у вас микрофон и камеру, нет. Мне жаль, что я вас огорчил. Сознаю, я — прах под копытами ваших коней, я — блевотина ваших псов. Если хотите, я лично обгрызу вам ногти на пальцах ног в знак покаяния!»

И поэтому новость о его смерти не была для меня оглушительной.. Слишком много символичности было в этот день 9 мая.

В Николаеве – оккупированной бандеровцами Украине – прямо во время песни “Журавли” у обелиска Памяти в небе появился клин журавлей. Люди смеялись, плакали и молились..

Во время прохода Полка в Москве – вдруг ярко засветило солнце после тяжелых туч, в Петербурге – погода стояла солнечная и летняя..

Пыльная буря в Оренбурге обошла Полк стороной..

А у него остановилось сердце… Отобрали микрофон у него.. Именно в день Победы.
Бумеранг?

Ингвар Коротков


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