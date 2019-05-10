Не могу не думать о Доренко.
Он как-то жутковато смеялся – с неподвижным лицом и опасным оскалом.
От него исходила опасность.
Ее очень точно подметила Светлана Сорокина.
Вот Соловьев – бесится, брызжет слюной и оскорблениями, визжит, выпрыгивая из штанов и стуча на людей прямо в эфире, а не страшно – не та масть, не страшно – всего лишь противно.
Доренко был последний супертяж в профессии – супертяж нечаянно может раздавить, тем и опасен.
И он первым в новой России пошел в профессии на беспредел.
Супертяжи обычно осмотрительны и не лишены человечности.
Если только их не перекормить запрещенными препаратами.
Вот тогда на пути им лучше не попадаться – раздавят ненароком и не заметят, и не вспомнят
Доренко…
Доренко
Не могу не думать о Доренко.
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