{ 10 мая 2019 }

Доренко

Рубрики: [Фейсбук]  

Не могу не думать о Доренко.
Он как-то жутковато смеялся – с неподвижным лицом и опасным оскалом.
От него исходила опасность.
Ее очень точно подметила Светлана Сорокина.
Вот Соловьев – бесится, брызжет слюной и оскорблениями, визжит, выпрыгивая из штанов и стуча на людей прямо в эфире, а не страшно – не та масть, не страшно – всего лишь противно.
Доренко был последний супертяж в профессии – супертяж нечаянно может раздавить, тем и опасен.
И он первым в новой России пошел в профессии на беспредел.
Супертяжи обычно осмотрительны и не лишены человечности.
Если только их не перекормить запрещенными препаратами.
Вот тогда на пути им лучше не попадаться – раздавят ненароком и не заметят, и не вспомнят
Доренко…

Аркадий Кайданов


Похожие посты:


  1. Доренко

    2. Доренко

    Доренко из тех людей, которые не стесняются, глядя вам в глаза, говорить: “Да, я продажная мразь и подонок, и чо?..”. И смеяться вам в лицо. И вы, весь из себя такой щепетильный чистоплюй, начинаете думать, что, в общем, [Читать...]


  2. Доренко

    3. Доренко

    По лентам гуляет исповедь Доренко: жил с женой 26 лет, разлюбил, полюбил, ушел, развожусь, жизнь прекрасна. Ужасно жалко этих женщин – и не в смысле Доренко, а в смысле мироздания как такового. Они выходят замуж, они живут с [Читать...]


  3. Доренко

    4. Доренко

    К Доренко я без иллюзий. Он великолепно циничен и блистательно бессовестен. В сердцах мы периодически баним друг друга, а потом, охолонув, снимаем бан. Но я в трезвом уме и здравой памяти с удовольствием констатирую, что его последний эфир [Читать...]


  4. ДОРЕНКО на ТВЦ

    5. ДОРЕНКО на ТВЦ

    Доренко дали рубрику в “Событиях” на ТВ “ЦЕНТР” – поставили,блин, ракетный комплекс на сельский огород ворон отгонять А то, что на ЭХЕ Доренко запарили с девочкой Оношкой – так это, по-моему, фигня полная: будет цыпленок глазенками хлопать и [Читать...]


  5. Доренко

    6. Доренко

    Погиб Сергей Доренко. Он продавался, троллил, бесил и очень хотел казаться суперменом. У него была своя картина мира и своя шкала ценностей. Он был суперпрофи. Года три назад мы при шапочном знакомстве напрочь разругались из-за фигни. Он погиб [Читать...]

$LF

Оставьте комментарий



««« »»»