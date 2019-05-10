Доренко из тех людей, которые не стесняются, глядя вам в глаза, говорить: “Да, я продажная мразь и подонок, и чо?..”. И смеяться вам в лицо. И вы, весь из себя такой щепетильный чистоплюй, начинаете думать, что, в общем, [Читать...]

По лентам гуляет исповедь Доренко: жил с женой 26 лет, разлюбил, полюбил, ушел, развожусь, жизнь прекрасна. Ужасно жалко этих женщин – и не в смысле Доренко, а в смысле мироздания как такового. Они выходят замуж, они живут с [Читать...]

К Доренко я без иллюзий. Он великолепно циничен и блистательно бессовестен. В сердцах мы периодически баним друг друга, а потом, охолонув, снимаем бан. Но я в трезвом уме и здравой памяти с удовольствием констатирую, что его последний эфир [Читать...]

Доренко дали рубрику в “Событиях” на ТВ “ЦЕНТР” – поставили,блин, ракетный комплекс на сельский огород ворон отгонять А то, что на ЭХЕ Доренко запарили с девочкой Оношкой – так это, по-моему, фигня полная: будет цыпленок глазенками хлопать и [Читать...]

Погиб Сергей Доренко. Он продавался, троллил, бесил и очень хотел казаться суперменом. У него была своя картина мира и своя шкала ценностей. Он был суперпрофи. Года три назад мы при шапочном знакомстве напрочь разругались из-за фигни. Он погиб [Читать...]