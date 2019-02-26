Прогулялся в центр Одессы – будто в чужой город попал. У Дюка чубатые галичане медленно говорят на западенском суржике, изобилующем полонизмами. Мальчик-бариста с кофемобиля на айфоне смотрит чьи-то предвыборные рассуждения о президентских перспективах Зеленского. Бариста с кофемобиля это ведь высшая ступень социальной иерархии периферийного королевства кривых зеркал и поэтому ему не с руки пользоваться всякими хуавеями и самсунгами – только китч, только айфон! При этом у юноши столь пафосное лицо, будто это он сейчас возглавляет президентскую гонку, а не Зеленский. Моль в одесских шкафах оказывается еще не съела все меховые безрукавки, массово завезенные лет семь назад и поэтому телочки охотно выгуливают на себе эту залежавшуюся пошлятину. Обрюзглый хипстерок жует бургер и запивает колой из пластикового стаканчика. Но восьмипудовая жертва фастфуда еще умудрилась обуться в поддельные «Balenciaga», напоминающие довоенный утюг моей прабабушки – представили себе как эти и так вульгарные боты выглядят будучи растоптанными стотридцатикилограммовой тушей?! Полным-полно новых пекарен и булочных – щекастые девицы занимаются в них окончательным уничтожением собственных фигур и жрут как не в себя. В outlet-магазинах пиджаки даже со скидкой продаются по двести пятьдесят баксов, при этом они мало отличимые от ассортимента секонд-хендов. В стране война, коммуналка заоблачная, а в городишке заносчивых позёров еще кого-то волнуют брендовые шмотки! (Хотя они наверняка сделаны цеховиками на Молдаванке). Девочка лет двенадцати, рост метр сорок – и при этом нарисовала себе искусственные брови толще чем у Фриды Кало и Брежнева вместе взятых! Дом Гоголя похоже собираются разрушить по примеру масонского дома – весь в лесах, окна заколочены, жалкое зрелище. В городе художников и поэтов нынче сплошь уродство, фальшь и дикость. Из обители ученых мирового значения мы за тридцать лет независимости плавно превратились в белую Уганду. Папуасничаем и обезьянничаем. Чего не коснись – везде карго-культ. А ведь кто-то еще плачется на тему, что второго мая сожгли пятьдесят человек. Да здесь пятьдесят тысяч сожжешь одновременно и город продолжит жить как ни в чём не бывало – проверено октябрём сорок первого. Зачем сейчас делать что-то хорошее для этого города, зачем? Стразики они в головах, а не на одежде! Нравственная нищета неизлечима, увы и ах. Только раз сегодня обрадовался – у автолюбителя сел аккумулятор, и он попросил подзарядиться у соседней машины. Когда автолюбитель захотел отблагодарить коллегу деньгами за подзарядку тот отказался со словами: «Мы одесситы и надо выручать друг друга!». Только это крик вопиющего в пустыне и его никто, к сожалению, не услышит.