Про опарыша Красовского и “праздник” блокады.

Это, извините, выше моего понимания. Вот родился славный мальчик в 1971 году в Нижнем Новгороде. в семье врачей. А папа с мамой – скорее всего, родились после войны. От ВЫЖИВШИХ. Тех, кто не попал в концлагеря, не был сожжен в крематории, не получил пулю на фронте, и даже не умер от голода в блокаде. Ну какая блокада в Нижнем Новгороде.

И папа с мамой его, наверно, учили на скрипочке играть. И очень наталкивали на денежную профессию – ну как водится в добропорядочной еврейской семье.

И вот этот мальчик, который получил ВЫИГРЫШНЫЙ лотерейный билет в жизнь, который ему ПОЗВОЛИЛ родиться , начинает изгаляться над теми, кого заморили, задушили, замучили. Голодом. Фильмом “Праздник”. О блокаде.

И как позвольте, МНЕ реагировать на это? Я ведь тоже чудом получил ВЫИГРЫШНЫЙ билет в лотерее жизни. Дед и бабка – блокадные дети.

В полной мере они получили детство не со скрипочкой, а с блокадной пайкой хлеба. А все остальные родственники – прадеды, тетки покоятся на Серафимоском кладбище. Как раз там, где проходит центральная дорожка.. Там ров был – туда свозили.. Сил не было могилы копать..

И на кладбище в Александровке – там моя прабабка упокоилась в платяном шкафу – гробов не было.. Да и то еще до дефицита дров.. И это при том, что прадед мой был зам. председателя Райисполком Центрального района Ленинграда. С фронта сняли – назначили.

И как мне смотреть на этого опарыша Красовского? Плюнуть в бесстыжие глаза? Набить морду? Подать в суд и прослыть гонителем и антисемитом?

А вообще – страшно. Страшно жить в своей стране – как за баррикадами. Отгораживаясь от тварей. Которые напирают.. Руки опускаются…