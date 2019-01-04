Магнитогорск

Лучше бы это был теракт.

Потому что, это не так страшно. Потому что, вероятность того, что это может случиться лично с тобой ничтожна мала.

Потому что, понятно, кто – враг. Потому что, понятно, что с этим делать.

В конце концов, если с этой проблемой не справятся менты и чекисты, старый добрый погром, словно пенициллин, в состоянии вылечить русские города от этой болезни.

Но, если это действительно просто банальный взрыв газа, тогда дело действительно плохо.

Тогда очевидно, что, построенная сорок лет назад городская и промышленная инфраструктура, просто сгнила и количество техногенных катастроф будет расти словно в блокбастере.

Тогда очевидно, что опасность подстерегает повсюду, Она – на заводе, который чудом пережил 90-е. Она в доме, который построили в 70-е. Она – в городской водозаборной станции, которую проектировали еще в сталинской шарашке и в дорожной сети, перегруженной в 2-3 раза.

От этой катастрофы не скрыться нигде. Ни в Магнитогорске, ни в Москве.

И не дай Бог случится в стране что-нибудь серьезнее обрушения одного подъезда десятиэтажного дома. Какой-нибудь Спитак или Нефтегорск, мы словно голые и беззащитные будем стоять перед этой бедой, пока министры в собольих шубах будут снова спасать свои шкуры и должности.

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