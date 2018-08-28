В 36 лет он стал министром российского правительства. В 37 оказался безработным. Однажды обжегшись в походе во власть, теперь он, как черт от ладана, шарахается от слова “политика”. И тем не менее по-прежнему входит в число пятидесяти наиболее [Читать...]

Петр Авен о своей книге ВРЕМЯ БЕРЕЗОВСКОГО, презентация которой состоялась в Ельцин Центре: ” Я ничего не пишу там о чеченской войне – мне это неинтересно. Это книга о моем поколении”. ПОТРЯСАЮЩЕ САМОРАЗОБЛАЧИТЕЛЬНАЯ ФРАЗА