{ 28 августа 2018 }

Авен

Рубрики: [Фейсбук]  

Собчак and Соколова сделали на СНОБе интервью с Авеном.
Поелику днями разделался с книгой Авена о Березовском, было любопытно проверить свое мнение о вежливом носатом очкарике, никогда не пытающемся заступить за флажки.
Умный, осторожный, продуманный, с младых ногтей небезответно возлюбивший бабло – практически едва ли не герой нашего времени, когда бы не вызываемая им какая-то легкая гадливость.
Такой вот тонкий шлейф гадливости – словно шлейф дорогого парфюма
А впрочем, может, именно поэтому и герой.

Аркадий Кайданов


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