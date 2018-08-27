Архитектура

Сравнивая бесчеловечный сталинский режим с вегетарианским брежневским или наступившей в 1991 году полной и окончательной свободой, хорошо прогуляться по жилым районам разных исторических эпох.

Вот, скажем, идешь ты по московскому району Сокол, Университет или, например, по Крещатику в городе-герое Киеве и понимаешь. Вот же они приметы победившего людоедства.

Дома похожие на дворцы, во дворах – детские сады (бесплатные), школы (бесплатные), поликлиники (тоже бесплатные).

Все построено с умом, с пониманием, что трудовой человек после работы может пешком дойти до булочной или к терапевту.

Зелень, фонтаны, скверы…

Потом – брежневская оттепель. Огромные жилмассивы, безликие, одинаковые. Однако снова во дворах детские сады, поликлиники, школы, спортивные площадки. Бесплатные…

Пошла точечная застройка нулевых, кварталы бизнес-класса внутри пятиэтажных трущоб. Примета их – заборы, шлагбаумы, будки охраны. Детские площадки крохотные как плевок.

Можно переименовать улицы и площади, снести все памятники, однако для того, чтобы полностью стереть историческую память и снять неудобные вопросы понадобятся ковровые бомбардировки 1/5 суши.

Вот тогда можно отстроить бывшие советские города с нуля и назвать новые проспекты именами Бандеры, Сахарова и Путина.