В исключительной комедии на все времена «Городские пижоны» один персонаж, раздраженный перманентной охотой своего закадычника на молоденьких и горяченьких, выговаривает тому: «Стыдобища какая! Эдак ты скоро с эмбрионами начнешь встречаться, куда это годится?!».

Симпатизант в ответ только хихикает: ничего не попишешь, супротив природы не попрешь.

Джигарханян ни разу не пижон, может, был когда-то, так на то у него были увесистые основания, но сейчас – он глубокий старик, достойный жалости, ему не до хихиканья, лично я после того, что он пережил, расплавился бы от стыда, но, к счастью для себя, вас и Самого, я не Джигарханян, он «все еще пыхтит на всех трех цилиндрах», но это мы знаем со слов других людей, а мне почему-то кажется, что ему очень, очень, очень плохо.

На кой Джигарханяну сдалась Виталина? Чтоб ублажала без вазелина?

Может, и так; одному из своих друзей он так и сказал: «СЛАДКАЯ!», но ему пятьсот лет в обед, ну, какая сладость?!

На совместное фото было физически неловко пялиться, и я себе возбранил.

Но сокрушительный удар даже не по моей умственной инфантильности, а по моей картине мира Джигарханян нанес много раньше – когда стал судиться с женой, с которой дотоле делил радость и горе 499 из 500 годков.

Почему-то сразу вспомнилось, что Пушкин создал тьму тьмущую шедевров, корпус ошеломительных текстов весом в планету, а умер персонажем второстепенной публицистики.

Такую достойную, будто по законам пантеизма писанную жизнь прожить – и объявить газават женщине, посвятившей тебе, старому селадону, жизнь.

Такую достойную жизнь прожить – чтобы несостоявшаяся теща обзывала тебя «козлом» и «вонючей скотиной»?

Однажды многомерный Жванецкий написал, наблюдая за потугами давным-давно утративших красоту и мастерство актрис: «Некоторым лучше стариться дома».

Неприятно, неловко об этом говорить, но случившееся с АД суть флуктуация ума, он лишился ума и добродетели.

Да, меня всегда интересовал человек на границе, но деменция, наблюдение за тем, как человек увядает и распадается, как его гиперинтеллект скукоживается, а от обаяния остаются рожки да ножки да огромное пузо… увольте!

Даже гибернация не поможет Джигарханяну.

Адюльтер – один из главных в мировой истории сюжет, и Виталина, даром что посредственная актриса, просто сыграла свою роль девахи, вцепившейся в подвернувшийся шанс.

Эта история набита под завязку клише, и вели, а может, и будут еще, они себя как ходячие клише: “«ты – лживая сука!» – «а ты – сволочь, ты мне жизнь сломал!».

Великий артист превратился в отставной козы барабанщика, а Виталина не пропадет, через год появится на Первом или у Малахова, тема будет называться «Год без Джигарханяна», и она скажет, что год был тяжелый, но она справляется, и публика будет ей хлопать, уже не помня, кто такой Джигарханян и шипя: «Шлюха!», она будет улыбаться и говорить: «Спасибо».