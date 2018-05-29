Жертвы перестройки

Группа “Блестящие” неожиданно для себя оказалась в числе жертв финансового кризиса в стране. Во время резкого падения курса рубля “Блестящие” находились в Крыму. После концерта коллектива в Ялте выяснилось, что украинцы всеми силами стали держаться за свою национальную [Читать...]

АНГЛИЧАНИН – Хотите 12-летнюю девочку? Или девственницу помоложе? Но это будет дороже, 400 баксов. Нет проблем. Подождите минутку. Дежурному по этажу привычны такие заказы. Его работа, собственно, и заключается в том, чтобы удовлетворять все эротические запросы западных туристов, [Читать...]