{ 29 мая 2018 }

Жертвы перестройки

Рубрики: [Фейсбук]  

А вот интересно, сколько в цифрах жертв перестройки? Жертв лихих девяностых? В моем классе из 27 человек минимум пятеро. Из универовской тусовки минимум половина на кладбище. Жертвы сталинского террора более явные. Но кто ответит за миллины спившихся, потерявших работу, жилье,  детей, смысл в жизни, жизнь, последние копейки отдавших за ваучер? За миллионы преданных, обманутых, проданных.  Кто ответит за работяг с завода, который откинулся в 91-М, как торчок после золотого укола. А за тетю Аллу, которая распродала шапочки из Китая и на радостях траванулась спиртом рояль. И за ее девочек-подростков, которые остались одни совсем. Не долго прожили обе. Все сейчас на Сухой (кладбище в Казани).  Человек, который организовал перестроечный, а честнее сказать горбачевский террор уютно устроился. И далеко не на Сухой.  Это справедливо? Как думаете?

 

Марина Гатцемайер

Издательский Дом «Новый Взгляд»


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