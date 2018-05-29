Жертвы перестройки

А вот интересно, сколько в цифрах жертв перестройки? Жертв лихих девяностых? В моем классе из 27 человек минимум пятеро. Из универовской тусовки минимум половина на кладбище. Жертвы сталинского террора более явные. Но кто ответит за миллины спившихся, потерявших работу, жилье, детей, смысл в жизни, жизнь, последние копейки отдавших за ваучер? За миллионы преданных, обманутых, проданных. Кто ответит за работяг с завода, который откинулся в 91-М, как торчок после золотого укола. А за тетю Аллу, которая распродала шапочки из Китая и на радостях траванулась спиртом рояль. И за ее девочек-подростков, которые остались одни совсем. Не долго прожили обе. Все сейчас на Сухой (кладбище в Казани). Человек, который организовал перестроечный, а честнее сказать горбачевский террор уютно устроился. И далеко не на Сухой. Это справедливо? Как думаете?
Марина Гатцемайер