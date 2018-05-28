Опять я о Шувалове. В общем, я не особо скрываю, что слежу за его судьбой. Его часто называют статусным либералом и упоминают в одной связке с Дворковичем. Я сама так раньше полагала, но с этим вопросом не всё так просто, как пишет в интернете. Персона Шувалова очень любопытная. Можно сказать, что он для Путина один из тех людей, которых ставят на тяжелые направления. Американцы даже называли его путинским консильери.

Поэтому не считаю, что уход Шувалова из правительства является каким-либо политическим знаком. Наоборот. Интереснее то, куда он в итоге пришел. А пришел он в «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)». Это, напомню, государственная корпорация. И находится она, мягко скажем, не в лучшем состоянии. В 2017 году случился самый большой в истории ВЭБа убыток – 287,7 млрд руб (Горьков, привет). Это, видимо, надоело Путину, и он решил поставить в ВЭБ сильного антикризисного руководителя.

Сегодня РИА новости распространило комплиментарные слова ректора МГУ о Шувалове: “Я думаю, что Игорь Иванович – выдающийся человек, он выпускник Московского университета, мы очень дружны с ним, очень много общаемся. Я уверен, что мы найдем способы контактов, работы. Тем более это интересное дело. Игорь Иванович — очень хорошо относится к университету, он наш друг».

https://ria.ru/society/20180528/1521501982.html

Статус издания, статус человека, который эти слова сказал, как-то не очень подходят к чиновнику, который якобы попал в немилость и получил должность со значительным понижением. Самое интересное, что до официального назначения в ВЭБ Шувалова куда только не отправляли работать. Даже научно-технологическую долину МГУ пророчили. А что, вполне мог бы.

Жаль, что клонировать людей пока ещё не научились…