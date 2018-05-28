Про чувства

Эмпатия и чувство равновесия. Стремление к гармонии настигает, когда его совсем не ждёшь. Например, я. Не стану огульно хвастаться, но будучи пожилым челом, вдруг обнаружил – важнейшее из физических состояний – чувство равновесия. В юности чувством этим пренебрегал, не было нужды. Равновесие вполне замещалось амплитудой, молодецким оптимизмом и природной глупостью. А ведь что проще? – стал на одну ногу и стоишь, единомоментно обнаруживая в себе подспудные процессы в организме и пресловутый баланс.

И про эмпатию. По молодости осознанно сопереживал людям за решёткой. Сам в ту сторону настойчиво выдвигался и в моём случае присказка товарищей с “холодной головой и чистыми руками” — “Отсутсвие у вас судимоти не ваша заслуга, а наша недоработка”, применима ко мне, тогдашнему, в полной мере. Бакланил в юности, чего там за давностью греха таить. Случались эпизоды бандитизма, сопровождавшиеся нанесением тяжких и менее тяжких увечий. Стыдно сейчас? Ага. Уравновешивает то, что и мне доставалось и то, что все потерпевшие остались живы.

К чему такая длинная приамбула? А вот к чему. Обнаружил тут фильм про Олега Сенцова, который следуя благородному чувству эмпатии расшаривают юноши и девушки никогда и ничего тяжелее хуя в жизни своей не поднимавшие. Потратил более часа из того, что мне осталось и посмотрел. Чувство эмпатии в себе не обнаружил. Фильм сделан с единтвенной целью — убедить зрителя в том, что Сенцов не виноват, а “дело” его насквозь инспирировано сцецслужбами. Вспомнилось, как самого меня прессовали в 78-м, в курской ментовке на Бебеля. Как следователь Гена Плохих, в паре с коллегой-самбистом Дядюшевым, мудохали меня смертным боем. Вспомнилось и правило, которым снаряжали в жизнь бывалые арестанты: никогда и ни в чём не сознавайся! В 78-м на Бебеля было больно и страшно. Хотелось, чтоб скорее всё прекратилось и отлежаться, хоть бы и в камере. В те времена не было спасительной ныне “политики”, вернее, она была, но скорее отягощала перспективы. Сегодня “гуманизация” следствия логически приводит арестованного к выводу – выкрикни на суде “Слава Украине!” и вмиг станешь знаменитым, а стало быть, условия содержания, как минимум, исключат меры физического воздействия. Т.е., не будут бить и возможна юридическая поддержка всего мирового сообщества. В то, что меры физического воздействия применяются при задержании и сегодня, не сомневаюсь. Не будь этого, опустели бы зоны и тюрьмы. Ни единого сомнения и в том, что инкримминируемые Сенцову деяния, как то “террористическая деятельность”, имели место. Неуравновешенное чувство справедливости, вкупе с творческим инфантилизмом “геймера”, непременно приводят к совершению действий. Опять же, на своём примере. В августе 91-го, движимый антикоммунистической пропагандой и влекомый тогдашним обострённым чувством социальной справедливости, собирался напасть на экипаж какого-нибудь танка на улицах Москвы, с тем, чтобы пригнать захваченную технику к Белому Дому для его защиты. Остановил именно опыт совершения актов насилия, очевидные последствия – тяжкие увечья или убийства. Слава Тебе, Господи! Переключился тогда на доставку к БД содержимого оружейки Мосфильма и мобилизацию туда же хозвзвода из кавполка. А какой опыт насилия у геймера-режиссёра?

Я тут вовсе не против эмпатии, но за чувство равновесия…

Да, и не переживайте так уж за Сенцова, ваша эмпатия уже обеспечила ему вскорости свободу и творческую карьеру украинского режиссёра. Всё у него будет…