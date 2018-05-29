Более чудовищного, непрекрытого, барского, великодержавного русского шовинизма по отношению к Украине и украинству, чем у Леонида Парфенова я не видел.

Это сквозит в каждой фразе, мимике, спрятанном в изысканной фразе высокомерии, которая выдает ледяное презрение к собеседнику и к его деревенскому энтузиазму.

Особенно великолепно было интервью телеканалу Апостроф, где уроженец Вологоды ел чавкая и причмокивая свой обед в киевском ресторане, не забывая отхлебывать “оранжевое” вино и параллельно произносил что-то вроде

- Вы, украинцы, каждые 10 лет майдан устраиваете. Что же ничего после этого не меняется? Работать же надо над собой”

И ничего. Холопья утираются, терпят.

С таким выражением лица какой-нибудь начальник армейской контррарзведки Деникина допрашивал пленного комиссара Шмулевича, а потом, вытерев губы салфеткой, говорил:

- Расстрелять…. – и немного подумав – И подавай ка бланманже, голубчик. Пора за дела…