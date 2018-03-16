Не надо спрашивать, чувствую ли я антисемитизм в России. Нужно просто спросить, чувствуют ли русские разницу между собой и мной. Это и будет ответом на вопрос.

В детстве все одинаковые. Розовые, лохматые и наивные. У детей нет национальности. Они понимают друг друга даже если говорят на разных языках. Всего-то и нужно, что скатиться с горки вслед за таким же ребенком. Кататься с горки клево всем вне зависимости от расы и цвета кожи.

Дальше сложнее. Дети это рупор родителей. Подслушанное и услышанное становится сказанным. И вот мне уже не однозначно намекают, что я этот самый, на букву ж. Но и это можно списать на наивность и непосредственность.

но ты уже понимаешь, что с тобой что-то не так. С Петей Ивановым так. И с Колей Петровым все в порядке, а вот с тобой не очень. И пусть ты не сопливый носач, как Миша Рабинович, и пусть фамилия твоя намного нейтральнее, чем Мишина, с тобой все равно что-то не так.

Хорошо, думаешь ты, ну и пусть. Но смотрите, я говорю по-русски, я ношу пионерский галстук, я поливаю фикус в классе и люблю родную природу, делаю все, как вы.

Но учительница по математике Корнейкова все равно щурится и ставит двойку со словами: -Евреи математику обычно знают, а ты бестолочь.

Хорошо, опять думаю я. Пусть. Я даже математику знаю не очень. Я свой! Что же тогда во мне не так?

Но в институт ты попадаешь едва прыгнув на последнюю ступеньку паровоза, потому что ты был пятым. Тем самым пятым евреем, которому можно было быть на курсе. Больше пяти нельзя, и ты пятый. Вот повезло!

Но не тут-то было.

-А как ты, еврей, сюда попал? Это же секретная часть!- басит мне подполковник Рагозин, а я только что прибывший после учебки оператор радиолокационной установки тереблю бляху солдатского ремня и пожимаю плечами.

И вот я служу в армии. Также, как сержант Филимонов и рядовой Карпов. А может даже и лучше служил. Ну, не хуже это точно.

Правда я уже не задавал вопросов о том, что со мной не так. Я уже все знал. Я еврей. И знаете, я не горжусь этим, но и не стесняюсь. Не горжусь потому что глупо гордиться тем, к чему я не приложил никаких усилий, просто родился у папы с мамой. Не стыжусь по этой же причине, потому что стыдиться самому себя это вообще запредельная глупость.

Потом было еще много чего. И мама девочки Наташи, шепчущая ей о том, что выходи замуж за “еврейчика”, они хоть и Христа продали, но работящие и не бухают.

Был десятки “друзей”, хлопающих по плечу: “Хороший ты парень, Саня, хоть и еврей”.

Были люди, пьяно рвущие рубаху: “Да тебе-то по хуй, ты если что в свой Израиль, не понять тебе Россию”.

Были просто идиоты говорящие, что иудеи так называются, потому что в Иуду-христопродавца верят.

Однажды мне даже процитировали моё же стихотворение со словами: так мог написать только истинно русский человек. По крови.

Всё верно. Я и есть истинно русский. Правда не по крови, но уж не обессудьте. Зато многие из тех, кто по крови не расскажет вам так о русских березах. И не только. Слово “береза” это образно, если что, не подумайте, что я узурпирую право русских по крови на лобызание белоствольной красавицы.

Просто не надо меня спрашивать о то, есть ли в России антисемитизм. Многие из вас скажут, что нет. А я ничего не скажу.

Просто задайте этот вопрос сами себе. Это говорю вам я. Саша Гутин. Хороший парень. Хоть и еврей.