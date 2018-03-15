Старая Россия

Все вокруг настолько увлечены темой президентских выборов, что кажется, будто 17 июня наступает конец света. Политики, эксперты, обозреватели обсуждают качества претендентов на президентский трон, взвешивают шансы, жонглируют рейтингами. Однако в формуле “президент России” ключевое слово все-таки не “президент”. [Читать...]

Зимой с неба падает не только снег. Теперь зимой иногда падают и самолеты. Или вертолеты. Вот 13 января чуть не упал еще один, о чем всем хорошо известно – с Немцовым, Ястржембским, Шевченко и Дьяченко на борту. Если [Читать...]

Нас приводит в ужас то, чем большая казенная Россия (депутаты, гэбисты, “полицейские”, министры, директора школ, “православные” активисты, судьи…) ответила на проигравшую революцию. А чем большая Россия ответила бы на революцию победившую? А вот чем. “Произошло это потому, что [Читать...]

Мне очень важно понять для себя в какой стране я живу, что представляет из себя современная России? Я пытаюсь понять это уже много лет, но ничего не получается. Картинка все время рассыпается. Слишком много в нашей стране несовместимых [Читать...]

Я думаю, что если Путин каким-то чудом преодолеет в себе советского чиновника и советского бизнесмена, то мы успеем прыгнуть в поезд национального строительства (на котором уже уехал почти весь бывший СССР) до конца его правления. А это значит, [Читать...]