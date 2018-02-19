Долго кочевал по политической радуге. Начал, как все, с пионерии. Повязали галстук несколько позже, чем остальному классу, но обид не было – могли вообще не повязать – вёл себя кое-как. В комсомол приняли уже в военкомате, сказали – негоже идти в армию не комсомольцем. Спорить не стал и, буквально, через неделю молодого комсомольца одели в зелёное и стали называть рядовым. Наша Советская армия, вопреки страхам по неведению, со второй-третьей недели пребывания начала нравиться. Было несколько моментов неприятных, но мы их весело и с минимальными побоями преодолели. Симпатия моя к армии оказалась взаимной. В конце второго года, чтоб не украшать мне грудь орденами и медалями, наверное, приняли армейского лодыря кандидатом в члены КПСС. Это тогда было так принято – давало билетик для прокатиться в карьерном лифте. С коммунистической идеологией особых противоречий не было, любить Родину приучали с детсада, а коммунизм, если в него не вдаваться с остервенением, звучал вполне пристойно. К слову, лифтом тем разок воспользовался – не окажись я кандидатом в партию, ни в жисть бы в дворники не взяли.

Претензии к партии обнаружились, как и у многих моего поколения, благодаря стадному чувству низвержения кумиров. Из пересказов Солженицина выходило, что преступная организация. Проверкой не озаботился, поверил на слово – говорившие казались людьми честными. После многожды напарывался. Короче, под влиянием среды заделался либералом. Защищая БД героически в 91-м, рвался штурмовать его в 93-м. К счастью к штурму опоздал – прилетел из Крыма, когда тогдашние мои «наши» победили. И слава Богу, нагеройствуй тогда, сегодня было бы оч стыдно.

После долго мучился когнетивным диссонансом – болезненно и не сразу отходил от либерализма.

Теперь вот состою в собственной индивидуальной партии патриотического здравого смысла, запросто нахожу общее с коммунистами, чуть с большим трудом понимаю нацболов, но в некотором противоречии с либералами. В принципе, мне вполне симпатичны и некоторые права человека и прочие вольности, но считаю всё перечисленное категорически вредным без обязанностей и ответственности. А с этим у либералов кое-как.

Таким образом, имея в анамнезе довольно большой опыт политических предпочтений, могу со всей ответственностью назвать своего кандидата в президенты моей страны…

Правильно – Путина Владимира Владимировича. По ходу, он тоже многое изменил в своём сознании, но подходил к вопросу политических предпочтений более основательно.