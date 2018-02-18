{ 18 февраля 2018 }

Рубинштейн

Рубрики: [Фейсбук]  

Есть такой очень любимый друзьями, очень милый и очень некрасивый лицом человек по имени Лев Рубинштейн.
Его все вокруг очень любят уже очень много лет, а те, кто не очень вокруг, о нем просто не слышали, потому что Лев Рубинштейн всегда в очень своем кругу, где все очень за свободу, но не настолько, чтобы осмелиться сказать, что Лев Рубинштейн – просто графоман. Очень.
По этой причине, в очень своем кругу он – классик.

Аркадий Кайданов


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