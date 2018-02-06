В девятнадцатом столетии Петербург считался городом казенным, холодным, исполненным придворного и чиновничьего снобизма и жлобства (слов таких, разумеется, не было, но ощущение было).

А Москва была добрая, свободная, славянофильская. Дружелюбная Москва в домашнем халате.

Столица переехала – и все перевернулось.

Москва теперь город казенного, придворного либерализма – озлобленного, нетерпимого, широко живущего и родного большим деньгам.

А Питер свободный, Питер терпимый и плюралистичный, открытый любым взглядам и причудам, Питер – увлеченный знанием и культурой, которая в Москве – не более чем приложение к партийной линии обкома или накрытому столу.

Где столица – там ад.

Где ее нет – там милое, светлое лицо.

А можно жить без столицы?