Травля Пугачевой?

Вот не хотел я продолжать муссировать эту историю с песней, но некоторые наши недалёкие борзописцы вынуждают меня отвечать на их утиное кряканье. Некто Евгений Мышко из издания “Дни ру” вывалил писульку с громким заголовком “Затравленная Пугачева нанесла удар злопыхателям”, которая начинается фразой “Триумф певицы стал своеобразным ответом тем, кто обвинял ее в плагиате…” Далее он сообщает о том, что песня вышла в лидеры музыкального сервиса iTunes. Затем он вновь сообщил, что Пугачеву обвиняют в плагиате, несмотря на то, что мы с Сарухановым публично заявили, что никаких претензий к певице не имеем, а предьявляем композитору и редакторам канала! Но “гиена пера” Мышко не успокаивается, а напоминает, что “одним из первых на Примадонну набросился поэт Александр Вулых. (вот злодей!) Но на защиту Пугачевой встал композитор Олег Влади, (ах, какое благородство!) автор нашумевшего хита”. И далее – прямая речь “защитника”: “Я хотел бы попросить авторов, которые предъявляют какие-то претензии, оставить в покое Аллу Борисовну…”

Алё, гараж, вы там глухие или слепые? Вы с больной головы на здоровую пытаетесь свалить ваши “косяки”? Да Алла первая дала “люлей” её будущему “защитнику-композитору”, который выдал восемь тактов подряд ноту в ноту кальку известной песни, подставив её и попросила нас о снисхождении к нему! Ну оплошал молодой человек, с кем не бывает? Дело житейское. Не ты первый, не ты последний, но вместо того, чтобы признать оплошность и извиниться, эта свора бессовестно обвиняет и меня и Саруханова в “некоем антипугачевском заговоре” и в “травле” любимой певицы! Я, конечно, понимаю, что лучшая защите – это нападение, когда на белое можно сказать – чёрное, но вы сначала, ребята, свои творческие трусы постирайте, а потом предъявляйте претензии к кому бы то ни было, если захотите!